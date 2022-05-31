Україна у травні експортувала понад мільйон тонн зернових, – Мінагрополітики

Україна з 1 до 30 травня експортувала 1,06 млн тонн зернових культур, що у 2,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

Найбільше цього місяця було експортовано кукурудзи – 1 млн тонн, пшениці відправили 42 тисячі тонн, ячменя – 11 тисяч тонн, борошна – 1,4 тисячі тонн. Водночас жито у травні не експортували.

Загалом упродовж 2021/2022 маркетингового року Україна експортувала 46,9 млн тонн зернових та зернобобових культур, що в 1,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 МР.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена спільно з європейськими союзниками намагаються розробити маршрути для вивезення української пшениці та кукурудзи з країни після того, як Росія заблокувала українські кораблі з зерном.

Наагадаємо, Україна у 2021 році завершувала збір урожаю зернових, зернобобових та олійних культур рекордним обсягом у 106 млн тонн. У 2020 році зібрали 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолотили 65,4 млн тонн з площі 15,3 млн га.

Україна у 2021 році експортувала зернових культур на $12,35 млрд, що на 31,1% більше показників за 2020 рік, у тому числі кукурудзи було експортовано на $5,89 млрд, пшениці – на $5,07 млрд, ячменю – на $1,28 млрд.