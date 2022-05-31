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Новини Транспорт
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Маріуполь (248) порт (1318) Росія (11599)

Російські окупанти оголосили про крадіжку вантажних суден в порту Маріуполя

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порт,мариуполь

Підконтрольна Росії окупаційна влада анонсувала "націоналізацію" суден, що залишалися у порту Маріуполя.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"Окупанти вже анонсували "націоналізацію", де-факто викрадення 34 суден, що залишись в порту. Вже розпочато процес їх перейменування та зміни прапорів", – написав Андрющенко.

Він додав, що на російське судно "RM-3" з вантажем з 2,5 тис. тонн рулонної сталі, вкраденої в порту Маріуполя, вже вирушило в порт Ростова-на-Дону.

Раніше голова підконтрольної Росії окупаційної адміністрації Донецької області Дєніс Пушилін також заявив російським ЗМІ про "націоналізацію" частину суден із Маріупольського порту, які там перебували станом на 24 лютого.

За його словами, ці судна перейменують, а на їх базі окупаційна влада створить власний торговий флот.

Пушилін також оголосив, що Маріупольський торговельний порт відновив свою роботу. Він також підтвердив вивезення металу з Маріуполя до російського Ростова.

Своєю чергою представник російської окупаційної адміністрації Херсонщини заявив російським ЗМІ, що порт Маріуполя також планують використовувати для вивезення зерна в Росію.

Минулої п’ятниці у металургійному холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського  заявляли про ризик викрадення російськими окупантами вже завантажених в порту Маріуполя суден для вивезення металу до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії.

За даними компанії, на момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: Smarta (Ліберія), Azov Concord (Мальта), Azburg (Домініка), Tzarevna (Мальта), Blue Star I (Панама) та Lady Augusta (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тисяч тонн металургійної продукції. В "Метінвесті" попереджали про високий ризик, що вказані судна окупанти використають для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції.

Як повідомлялося, раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Тому що вони за все заплатять, а якщо знищити самим, то хто ж вам винуватий.
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31.05.2022 18:43
+3
Всі судна записані на офшорні компанії.Хтось хотів уникнути опадаткування ,чим і скористалася терорашка..
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31.05.2022 23:11
+2
Эти судна будут ходить только между оккупированными портами и портами россии. Как только они попробуют пойти в третьи страны, они будут арестованы. С высокой долей вероятности они даже Босфор не пройдут, потому что их задержит Турция. А если нет, то их задержат корабли 6-го флота США в Средиземном море. Так что украденными кораблями русские особо не попользуются.
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31.05.2022 19:51
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Почему Украина оставляет оккупантам что либо. Нужно все забирать, а если нет возможности, тогда сжигать!!! И минировать все нужно, где отступили и карты делать минирования и сделать приложение специальное, которое не подключается к сети и не взламывается.
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31.05.2022 16:36 Відповісти
Тому що вони за все заплатять, а якщо знищити самим, то хто ж вам винуватий.
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31.05.2022 18:43 Відповісти
Все взривати, мінувати...
Випалена земля повинна кацапам залишатися!!

Мабуть і в цьому Порошенко винен)
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31.05.2022 16:48 Відповісти
Абдрыстович дрыстал что ОНИ всё знали про нападение еще в ноябре....
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31.05.2022 18:04 Відповісти
а шмаркляве сказало, що людей не евакуювали, щоб економічної кризи не було. їм крадівництво важливіше за життя людей. то тепер отримали і економічну кризу і втрати десятків тисяч життів українців, скільки їх загинуло навіть в тому ж Маріуполі ніхто не знає.
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31.05.2022 22:42 Відповісти
Эти судна будут ходить только между оккупированными портами и портами россии. Как только они попробуют пойти в третьи страны, они будут арестованы. С высокой долей вероятности они даже Босфор не пройдут, потому что их задержит Турция. А если нет, то их задержат корабли 6-го флота США в Средиземном море. Так что украденными кораблями русские особо не попользуются.
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31.05.2022 19:51 Відповісти
Тобі від цього легше що вони Босфор не пройдуть ?
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01.06.2022 00:54 Відповісти
Це все треба фіксувати щоб потім мати право діяти симетрично та з відсотками колу прийдемо по репарації.
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31.05.2022 20:56 Відповісти
Всі судна записані на офшорні компанії.Хтось хотів уникнути опадаткування ,чим і скористалася терорашка..
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31.05.2022 23:11 Відповісти
Чи є це вже таким ударом по ахметову і новинському (спонсору упц-рпц)? Чи не може бути, що продаж металу десь в раші компенсує частину втрат цих покидьків у Маріуполі? Де там наша розвідка?
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01.06.2022 08:55 Відповісти
 
 