Google оголосив перші українські стартапи, які отримають до $100 тисяч підтримки

Компанія Google оголосила перших 17 отримувачів грантів Google for Startups Ukraine Support Fund, які отримають до $100 тис. у бездолевому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Про це йдеться у блозі компанії.

Так, першими одержувачами Фонду підтримки Google для стартапів в Україні стали:

Almexoft – Low-code платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу.

CareTech Human – повністю автоматизоване рішення plug-and-play для щоденних перевірок стану здоров'я та раннього виявлення захворювань.

Discoperi – система відеоконтролю на основі штучного інтелекту, яка збирає дані про дорожній рух, щоб запобігти автомобільним аваріям і зробити дороги безпечнішими.

Dots Platform – хмарна платформа для доставки їжі "все-в-одному".

Elai.io – платформа перетворення тексту у відео, яка дозволяє користувачам створювати з тексту відеоконтент із віртуальними доповідачами.

Effy.ai – програмне забезпечення для управління персоналом, яке дає лідерам можливість створювати високопродуктивні команди.

Handy.ai – внутрішня комунікаційна платформа, що пропонує співробітникам персонального віртуального помічника.

Lab24 – маркетплейс цифрових медичних лабораторій, що підключає клієнтів до доступних послуг.

Mindly – платформа з надання психологічної допомоги онлайн, яка пропонує допомогу пацієнтам та автоматизацію клінічного адміністрування на основі штучного інтелекту.

PRAVOSUD – платформа для аналізу судових спорів, що дозволяє юристам розробляти успішні юридичні стратегії.

pleso therapy – платформа психічної допомоги, яка ефективно поєднує пацієнтів із психологами.

Private Tech Network – платформа "венчурний капітал як послуга", керована штучним інтелектом, розроблена, щоб зробити збір коштів швидшим та ефективнішим.

Releaf Paper – перший у світі виробник паперових виробів з опалого листя.

Respeecher – високоякісна система клонування голосу (перетворення голосу) для авторів контенту.

Skyworker – додаток для найму, що надає послуги з рекрутингу та підбору кадрів в сфері технологій.

VanOnGo – платформа доставки споживачам на основі штучного інтелекту.

ZooZy – універсальний мобільний додаток для догляду за домашніми тваринами, що впорядковує всі його потреби на єдиній платформі.

Зазначається, що стартапи відбираються на основі критеріїв та оцінки співбесіди. Якщо деякі компанії можуть не відповідати умовам Фонду, Google for Startups продовжує пропонувати їм інші форми підтримки.

Як повідомлялося, у березні Google оголосила про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – в розмірі $5 млн для виділення грошових грантів протягом 2022 року.