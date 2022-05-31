Російські мільярдери масово намагаються оскаржити санкції у європейському суді, – ЗМІ

Російські мільярдери, які потрапили у санкційні списки ЄС, намагаються оскаржити санкції проти себе у Європейському суді загальної юрисдикції.

За даними картотеки суду, заява про відкриття провадження за скаргою Романа Абрамовича зареєстрована 25 травня, пише російський Forbes.

Основний акціонер Магнітогорського металургійного комбінату (ММК) російський мільярдер Віктор Рашніков також оскаржив санкції ЄС щодо себе. Його заява в суді була зареєстрована 24 травня.

22-23 травня позови в Європейський суд загальної юрисдикції через санкції подали співвласники "Альфа банку" та телекомунікаційної компанії Veon Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен.

У травні аналогічні позови подали держкорпорація ВЕБ.РФ та її голова Ігор Шувалов, акціонер "Магніта" Олександр Винокуров (зять голови МЗС Росії Сергія Лаврова), бізнесмени Дмітрій Пумпянський (акціонер ТМК та групи "Сінара"), Вадим Мошкович (акціонер "Русагро"), Ігор Кесаєв (акціонер ДК "Меркурій"), Андрій Мельниченко (акціонер "Єврохіма"), Дмітрій Мазепін (співвласник "Уралхіма", "Уралкалія", "Тольяттіазота").

Одним із перших в квітні позов до Європейського суду загальної юрисдикції подав мільярдер Алішер Усманов, персональні санкції проти якого було запроваджено 28 лютого.

Як повідомлялося, наприкінці лютого та у березні Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Романа Абрамовича, а також низки інших російських мільярдерів, звинувативши їх у співпраці з режимом президента Росії Владіміра Путіна.

Абрамович в останні години перед вторгненням російських військ в Україну намагався переоформити бізнес на своїх менеджерів, однак після того, як про це стало відомо, Велика Британія включила до санкційного списку і їх.