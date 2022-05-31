"Енергоатом" отримав від "Укргазбанку" кредит на 1,5 мільярда для закупівлі ядерного палива

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" отримав від державного "Укргазбанку" кредит у сумі 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В "Енергоатомі" уточнили, що зазначені кошти будуть спрямовані на закупівлю свіжого ядерного палива в американської компанії Westinghouse у 2022 році.

"Залучені кредитні кошти дозволять збільшити закупівлю американського палива та забезпечити ефективну роботу енергоблоків українських АЕС після відмови від російського ядерного палива", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Енергоатом" на початку військової агресії РФ відмовився від російського ядерного палива і заявив про його заміщення американським.