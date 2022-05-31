БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2004 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
405 0
кредит (2935) Укргазбанк (257) Енергоатом (1088) Westinghouse (109)

"Енергоатом" отримав від "Укргазбанку" кредит на 1,5 мільярда для закупівлі ядерного палива

Новини БізнесЦензор Фінанси

энергоатом

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" отримав від державного "Укргазбанку" кредит у сумі 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В "Енергоатомі" уточнили, що зазначені кошти будуть спрямовані на закупівлю свіжого ядерного палива в американської компанії Westinghouse у 2022 році.

"Залучені кредитні кошти дозволять збільшити закупівлю американського палива та забезпечити ефективну роботу енергоблоків українських АЕС після відмови від російського ядерного палива", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Енергоатом" на початку військової агресії РФ відмовився від російського ядерного палива і заявив про його заміщення американським.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 