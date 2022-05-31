Працюючі пенсіонери отримають підвищені після перерахунку пенсії у червні, – Мінсоцполітики

Працюючі пенсіонери одержать підвищені розміри пенсії після перерахунку у червні, при цьому буде виплачена доплата за попередні два місяці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"На рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях "Укрпошти" разом з підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень", – йдеться у повідомленні.

Мінсоцполітики пояснює, що перерахунок пенсій Пенсійний фонд здійснив автоматично на підставі звітності роботодавців про страхових стаж та заробітну плату, набуті після 1 березня 2020 року.

Перерахунок проведено тим працюючим пенсіонерам, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

В міністерстві нагадали, що для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються у мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.

Як повідомлялося, у березні відбулася індексація пенсій на 14%, після чого середній розмір пенсії в Україні, за даними Мінсоцполітики, становить 4400 грн.