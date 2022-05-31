Євросоюз дозволив Болгарії продовжити купувати російську нафту до кінця 2024 року

Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти до кінця 2024 року.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кирило Петков, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора було узгоджено текст. Реальні домовленості надійдуть через два дні, у них по Болгарії буде окремий пункт зі спеціальним відступом (щодо відстрочки на введення ембарго на російську нафту, – ред.) до кінця 2024 року", – цитує його слова Болгарське національне радіо.

За словами Петкова, це допоможе підготувати переробну промисловість Болгарії для роботи на іншій нафті.

Як повідомлялося, напередодні лідери Європейського Союзу досягли політичної угоди щодо заборони на експорт російської нафти. Водночас обмеження передбачають тимчасовий виняток для трубопровідної нафти. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.

Також майбутній пакет санкцій проти РФ передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", заборону трьох державних мовників та санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні.