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Новини Транспорт
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АЗС (1488) ціни (2965) скраплений газ (1040)

Ціни на автогаз у мережах АЗС за місяць зросли на 10 гривень за літр

Новини БізнесЦензор Транспорт

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Середня ціна на скраплений газ за місяць у мережах АЗС зросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 10,01 грн/л і 11 грн/л, до 41 і 41,97 грн/л відповідно.

На 9,57 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,92-39,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 травня). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 11,5 і 8,5 грн/л – до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 4-14 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек", BVS та інші.

Автор: Юлiя Недашківська
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На бирже по 17 гривен вчера продали Бениным фирмам. 14 тысяч тонн /0,6 примерно 22 млн. литров. Не потому что война, а потому что очень бабки нужны
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31.05.2022 13:23 Відповісти
 
 