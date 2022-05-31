На платформі єДопомога можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій, – Мінсоцполітики

На соціальній платформі єДопомога з 31 травня можна подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба Мінсоцполітики.

"Від сьогодні люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій", – зазначила вона.

Міністерка пояснила, що для цього потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку.

Лазебна пояснила, що дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.