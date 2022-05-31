"Укрзалізниця" запустила ще один напрямок курсування автомобілевозів
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Пасажири "Укрзалізниці" тепер можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ – Ужгород.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що артість перевезення – близько 1400 грн за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Укрзалізниця" вже перевезла 1863 автівки.
Крім того, вагони-автомобілевози курсують на маршрутах Київ – Львів – Київ, Дніпро – Львів – Дніпро, Харків – Львів – Харків та Львів – Одеса – Львів.
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