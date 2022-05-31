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Євросоюз не планує газового ембарго проти РФ, – канцлер Австрії

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россия,санкции

Представники Євросоюзу не планують запровадження газового ембарго проти Росії.

Про це заявив журналістам у Брюсселі канцлер Австрії Карл Нехаммер, передає Інтерфакс-Україна. 

"Газове ембарго не буде темою наступного пакету санкцій", – сказав він.

Раніше глави держав і урядів країн ЄС погодили ембарго на дві третини нафти, що поставляється з РФ. Як повідомив голова Євроради Шарль Мішель, узгоджений шостий пакет санкцій, як і очікувалося, включає відключення "Сбербанку" від SWIFT. Крім того, передбачено заборону мовлення ще трьох державних російських каналів. 

Автор: Юлiя Недашківська
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