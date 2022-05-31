Часткове нафтове ембарго ЄС позбавить Росію доходів на $22 мільярди, – Bloomberg

Росія може недоотримати близько $22 млрд доходів внаслідок узгодженого напередодні на саміті ЄС часткового нафтового ембарго.

Такі розрахунки наводить Bloomberg.

Зазначається, що пропозиції ЄС забороняють морський експорт російської нафти, водночас відтерміновують обмеження на імпорт нафтопроводом "Дружба", від якого залежить Угорщина.

Згідно з підрахунками агентства, президент РФ Владімір Путін може втратити близько $10 млрд на рік від експорту нафти, якщо ЄС таки ухвалить це рішення остаточно. Це пов’язано з тим, що Росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже коштує на $34 за барель дешевше, ніж Brent.

Водночас припинення постачання через північну гілку нафтопроводу "Дружба" до Польщі та Німеччини призведе до втрати РФ ще $12 млрд, якщо виходити з обсягів 2021 року та середньої ціни на нафту марки Urals цього року в $85 за барель, пише агентство.

При цьому Росія й надалі зароблятиме близько $6 млрд на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки "Дружби".

Минулого року Росія доставляла близько 720 тис. барелів сирої нафти на європейські нафтопереробні заводи своїм магістральним трубопроводом. Ще 1,57 млн барелів на день вирушали до ЄС із балтійських, чорноморських та арктичних портів, пише Bloomberg.

Як повідомлялося, напередодні лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.

Також майбутній пакет санкцій проти РФ передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", заборону трьох державних мовників та санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні.