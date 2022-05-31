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У "Дії" з'являться військові облігації та пенсійне посвідчення, – Мінцифри

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дія,послуги

У Міністерстві цифрової трансформації анонсували дев’ять нових послуг.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram за результатами "Дія Борду" – щотижневої зустрічі з командою "Дії".

"Невеликий спойлер – зараз працюємо над запуском у застосунку воєнних облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та першого функціоналу електронного нотаріату. Це одні з девʼяти послуг та документів, які ми запустимо незабаром. Хоча одночасно в роботі їх – десятки", – зазначив він.

Як додав Федоров, під час "Дія Бордів" учасники визначають статуси по проєктах та планують запуск нових послуг на порталі і в застосунку.

Автор: Юлiя Недашківська
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