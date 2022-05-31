Ціни на газ у Європі перевищили $1000 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі перевалила за $1000 за тисячу кубометрів на тлі відмови Нідерландів та Данії від сплати за російський газ в рублях.

Найближчий (вже липневий) ф'ючерс на індекс TTF на біржі ICE Futures у вівторок вранці виріс до $1046 за тисячу кубометрів, а зараз становить $1023, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що в понеділок TTF закрився на рівні $977.



Нижче за $1000 спотова ціна газу в ЄС залишалася з 7 травня, але рішення Данії та Нідерландів, а також нафтове ембарго ЄС на російську нафту дали котируванням нові підстави для зростання.



Крім того, ситуація з виробленням електроенергії із відновлюваних джерел у Європі у понеділок різко погіршилася. Потужності вітроенергетичних установок 30 травня забезпечили лише 5,6% енергобалансу по ЄС – це мінімальне значення з кінця грудня минулого року, свідчать дані асоціації WindEurope. Наступного тижня остаточно пройдуть запізнілі весняні холоди, встановиться сонячна і маловітряна погода. Це призведе до скорочення вироблення електроенергії за рахунок відновлюваних джерел та зростання використання газу, а також збільшення споживання енергії для кондиціонування.

Як повідомлялося, російський "Газпром" оголосив про повну зупинку постачання газу нідерландській компанії GasTerra у зв'язку з несплатою в рублях. Напередодні нідерландський газовий трейдер GasTerra відмовився виконувати відповідні вимоги компанії та президента РФ Владіміра Путіна. Відповідно до запропонованої схеми, будь-хто, хто хоче купити газ, повинен був би відкрити в "Газпромбанку" в Москві два рахунки – в євро та в рублях. GasTerra наголосила, що виконання цієї пропозиції може порушувати санкції ЄС, а також створює додаткові фінансові та операційні ризики.

Крім того, найбільша енергетична компанія Данії Ørsted також попередила про ризики припинення постачання газу російським "Газпром експортом" через відмову оплачувати його в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.