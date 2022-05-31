На Херсонщині зник мобільний зв'язок, – очільник ОВА

У Херсоні та Херсонській області у 30 травня зник мобільний зв’язок.

Про це повідомив голова Херсонської військової адміністрації Геннадій Лагута, передає Суспільне.

"Орки відключили! Працює тільки провайдер Скайнет через Крим!", – зазначив він.

Водночас радник глави ОВА Сергій Хланьзауважив, що це не перша спроба окупаційної влади блокувати український зв'язок та інтернет. За його словами, зв’язок зникає вже третю добу.

"Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні Сили України і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так. І якщо говорити про зникнення зв'язку, треба дивитися, що одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом +7 і починає роздавати мобільні картки", – каже він.

Також радник очільника області відкинув звинувачення ставленика окупантів, самопроголошеного "заступника глави Херсонської області" Кирила Стрємоусова, ніби українські військові винуваті у зникненні зв’язку в регіоні.

"Це точно не в інтересах Збройних сил України, не в інтересах України блокувати . Навпаки, робиться все, щоб посилити сигнал, посилити інтернет, щоб забезпечити спілкування наших людей і доступ до об'єктивних новин. Усі звинувачення окупанта є брехлива пропаганда. По ситуації на зараз поки немає достовірної інформації. Але окупант свідомо блокує український зв'язок та Інтернет", – прокоментував Хлань.

Як повідомлялося, окупанти в Херсонській та Запорізькій областях планують замінити український телефонний код "+380" на російський – "+7". В областях вже з’явилися російські оператори зв’язку.