Лідери Євросоюзу домовились про ембарго на нафту з Росії та відключення "Сбєрбанку" від SWIFT (оновлено)

Лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо ембарго на експорт російської нафти, зробивши виключення для імпорту трубопроводами на вимогу Угорщини.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель під час саміту ЄС.

"Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", – написав він у Twitter.

Крім того, за його словами, шостий пакет санкцій проти РФ також передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбєрбанк", заборону трьох державних мовників та санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Водночас обмеження передбачають тимчасовий виняток для трубопровідної нафти, чого вимагала Угорщина.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.

Незабаром ми повернемося до питання решти 10% трубопровідної нафти", – зазначила голова Єврокомісії.

Вона додала, що інші елементи санкційного пакету також важливі.

"Це заборона на страхування та перестрахування російських суден компаніями ЄС; заборона на надання російським компаніям цілого комплексу бізнес-послуг. І, що дуже важливо, призупинення мовлення в Європейському Союзі ще трьох російських державних ЗМІ, які дуже широко поширювали дезінформацію", – додала фон дер Ляйєн.

Водночас Німеччина та Польща, які також могли б продовжити імпорт російської нафти нафтопроводами з огляду на таке виключення, взяли на себе зобов’язання де-факто припинити роботу північної гілки трубопроводу "Дружба", повідомляє видання Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За даними співрозмовників агентства, Чехія отримала 18-місячну відстрочку на імпорт нафти. Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти танкерами до кінця 2024 року.

Рішення саміту мають бути юридично впроваджені окремими рішеннями Ради ЄС, які деталізують процедуру набуття чинності. Санкції мають підтримати всі 27 країн-членів ЄС.

Пізніше західні ЗМІ з посиланням на неназваного представника Єврокомісії повідомили, що заборона ЄС на імпорт сирої нафти РФ почне діяти протягом шести місяців після офіційного набуття чинності санкцій проти неї, відмова від російської нафти проходитиме поетапно.

При цьому термін відмови від нафтопродуктів РФ після ухвалення санкцій становитиме вісім місяців. Таким чином, запровадження ембарго на нафтовий імпорт РФ до ЄС проходитиме відповідно до графіка, запропонованого раніше у травні Єврокомісією.