"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів між Києвом та Коростенем
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"Укрзалізниця" відсьогодні, 31 травня, відновлює курсування приміських поїздів у напрямку Коростеня.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Так, відновлено курсування двох пар електропоїздів, що сполучають Київ та Коростень.
Електропоїзд №6601 Борщагівка-Коростень відправляється зі станції Борщагівка о 05:14, прибуває до Коростеня о 08:36. Зворотно цей поїзд вирушає з Коростеня під номером №6620 о 08:50 та прибуває до станції Борщагівка о 12:06.
Поїзд № 6613 Борщагівка-Коростень відправляється з Києва о 14:57 прибуває до станції Коростень о 18:28. Зворотно заначений поїзд вирушає зі станції Коростень під номером № 6634 о 18:44 та прибуває до Києва о 21:53.
Рух зазначених поїздів було призупинено у зв’язку з руйнуванням об’єктів залізничної інфраструктури та веденням бойових дій безпосередньої близькості із залізницею.
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