"Укравтодор" розпочинає будівництво стоянок для вантажівок на трасах біля кордону в Одеській області

"Укравтодор" розпочинає в Одеській області будівництво спеціальних стоянок для великогабаритних машин на автотрасах, що ведуть до міжнародних контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг Одеської області.

"Розпочинаємо будівництво спеціальних місць для систематизації руху великогабаритного автотранспорту. Війна вносить свої корективи. Збільшилось звичайне навантаження на автомобільні дороги української Бессарабії через російську військову агресію. Для упорядкування транспорту та зниження заторів на автомобільних дорогах, які ведуть до міжнародних контрольно-пропускних пунктів, вживаємо відповідні заходи – облаштовуємо спеціальні місця для систематизації руху великовантажних транспортних засобів", – сказано в повідомленні.

Станом на сьогодні заплановано будівництво чотирьох майданчиків, середньою вмістимістю до 200 автомобілей.

Кожен такий майданчик буде мати електронні черги, водій зможе прогнозувати свій заїзд до потрібного йому місцю вивантаження, а також інформувати онлайн інших учасників дорожнього руху щодо поточного завантаження майданчиків.