"Укрексімбанк" взяв кредит рефінансування на 5,5 мільярда

Державний "Укрексімбанк" на тендері з надання кредитів рефінансування терміном на рік, що відбувся 27 травня, залучив 5,5 млрд грн під заставу пулу активів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ) про кредити рефінансування, надані на строк понад 30 днів.

Крім того, "Юнекс Банк" 27 травня залучив рефінансування під заставу пулу активів на 220 млн грн.

За даними НБУ, "Укрексімбанк" залучив кредити рефінансування у лютому-березні на загальну суму 5,5 млрд грн.

Як повідомлялося, за даними НБУ, загальна заборгованість банків за кредитами рефінансування на кінець квітня була лише на 0,5 млрд грн більшою за довоєнний рівень.

Загальна заборгованість з рефінансування на кінець квітня становила близько 120 млрд грн, у тому числі довгострокова, яка існувала задовго до війни – близько 87 млрд грн.