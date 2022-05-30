Незалежні європейські судновласники почали перевозити російську нафту замість публічних танкерних операторів

Більшість танкерних операторів, зареєстрованих на біржі, призупинила перевезення російської нафти через високі потенційні ризики, натомість їхнє місце заповнили незалежні європейські власники танкерів.

За словами генерального директора танкерної компанії Frontline Ларса Барстада, оператор "в основному утримувався від ризику", передають Порти України.

Раніше цього місяця генеральний директор International Seaways Луїс Заброцкі заявив: "З початку війни в кінці лютого International Seaways не брала жодного російського вантажу в жодному з російських портів".

Барстад визнав, що Frontline перевіз один російський вантаж за останній місяць.

"У нас був один випадок, так. Але це було за контрактом. Ви іноді можете потрапити в погане юридичне становище, якщо утримаєтеся від суднозаходів всупереч договору", – сказав він.

Оскільки гравці, зареєстровані в США, відмовляються від контрактів з росіянами, прогалину заповнили приватні європейські власники танкерів.

"Російську нафту все ще дозволено купувати. Вам дозволено вантажити та перевозити її. Отже, власників, які не відчувають, що вони ризикують, багато. Це незалежні власники, вони оцінюють ризик, із яким можуть жити, у порівнянні з премією, яку вони можуть отримати. Я не збираюся критикувати те, як власники вирішують вести свій бізнес", – заявив Барстад.

Розслідування Lloyd’s List з використанням даних відстеження показало, що більша частина російської нафти зараз переміщується на борту танкерів приватних власників із Греції.