Російська футбольна ліга не може знайти спонсорів

Російська футбольна прем’єр-ліга відчуває труднощі у пошуку спонсорів, а запланований минулого тижня конкурс на титульного спонсора не відбувся через відсутність заявок.

Про це розповів президент РПЛ Ашот Хачатурянц, повідомляє російський Інтерфакс.

Він визнав, що один із спонсорів ліги – банк "Тінькофф" – не надсилав пропозицій про продовження співпраці.

"У нас закінчується контракт з "Тінькоффом", ніяких пропозицій щодо продовження від нових власників банку не надходило", – сказав Хачатурянц.

"На жаль, не відбувся конкурс титульного спонсора минулого тижня. "Сбєрбанк" і ВТБ не виявили інтересу і мої численні переговори з керівництвом не досягли успіху. Ми продовжуємо шукати спонсора, вирішуємо це питання в кінці червня", – додав він.

Президент РПЛ додав, що від спонсорства також відмовився російський букмекер "Ліга ставок".

"Щодо букмекера "Ліга ставок", то вкрай неприємна ситуація. Понад два місяці ми вели переговори з переможцем конкурсу ("Ліга ставок") і в день, коли я запросив керівника на загальні збори клубів, де він повинен був підтвердити все, я отримав смс про те, що вони не готові підписати контракт", – розповів Хачатурянц.

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Він зазначив, що подальші переговори про спонсорський контракт пройдуть з букмекерською конторою "Фонбет". Окрім цього, ще дві компанії надіслали в РПЛ листи, в яких повідомляють про бажання стати партнером з беттінга РПЛ.

Водночас Хачатурянц відмовився коментувати ситуацію з технічним спонсором ліги – компанією Nike, яка заявила про припинення роботи в Росії.

"Думали про російських виробників, поки клуби вирішують це питання самостійно", – сказав він.

Наразі титульним спонсором РПЛ є група "Тінькофф", до якої входить однойменний банк. Букмекер "Ліга ставок" має статус генерального партнера.