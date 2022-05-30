Литва вимагатиме запровадження ембарго на російський газ, – президент

Євросоюзу, який зараз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, необхідно буде "поступово посилювати тиск" на Москву, перейшовши до сьомого пакунку санкцій, причому Литва постарається, щоб у ньому з'явилося ембарго на російський газ.

Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа в Брюсселі перед засіданням Європейської ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Це надзвичайно важливо, тому що це одне з основних джерел залежності Європи від Росії", – сказав Науседа.

Він висловив сподівання, що лідерам країн у ході саміту ЄС вдасться домовитися про ембарго на російську нафту, при цьому він висловив жаль з приводу такого тривалого періоду часу для прийняття рішення.

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У відповідь на вторгнення Росії в Україну ЄС вже майже місяць розглядає шостий пакет санкцій щодо Росії, включно із забороною на імпорт російської нафти, проте пакет блокує Угорщина, яка сильно залежить від російських енергоресурсів.

Оскільки під час обговорення цих питань у Брюсселі країни пропонували різні компроміси, Науседа висловив сподівання, що "це рішення буде сьогодні" і що єдність ЄС збережеться.

"Але ви знаєте, ця єдність не може бути досягнута за будь-яку ціну. Якщо єдність не дає результатів і не дозволяє приймати рішення, це дозволяє нашим друзям говорити, що, дивіться, Європа знову слабка, Європа не може щось зробити. Європа не слабка , і вона має це довести", – сказав президент Литви.

В останні дні посли ЄС обговорювали компромісну пропозицію Єврокомісії щодо продовження ембарго на російську нафту, що транспортується морем. При цьому постачання нафти трубопроводами ембарго не торкнеться – це робиться для отримання підтримки Угорщини та інших країн, що залежать від цих ресурсів.

Науседа сказав, що хотів би почути аргументи на користь цієї пропозиції, але відкинув інші ініціативи.

"Я думаю, що насамперед повинні працювати неекономічні мотиви. Повинно діяти принципове рішення, фінансуємо ми чи не фінансуємо (Росію, – ред.). Говорити про те, що ми трішки фінансуємо, – це не дуже моральна позиція", – наголосив Науседа.

Шостий пакет санкцій, окрім інших обмежень, також передбачає виключення найбільшого російського банку – "Сбєрбанку" з міжнародної системи міжбанківських розрахунків SWIFT.