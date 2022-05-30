На Донеччині через обстріли стався витік аміаку з трубопроводу "Тольятті - Одеса", – ОВА

У Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті - Одеса", внаслідок чого стався витік аміаку.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

"Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне", – написав голова ОВА.

Він уточнив, що інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Станом на 17:40 Кириленко додав, що загрози для Бахмута немає, а в зоні ураження перебувають Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

"Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км є орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км", – уточнив Кириленко.

Він додав, що до ліквідації наслідків аварії залучили 45 фахівців і 9 автоцистерн.