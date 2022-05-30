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У Литву прийшов другий поїзд із українським зерном

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зерно

У Шяштокай на кордоні Литви та Польщі прийшов другий поїзд, який доставив вантаж українського зерна.

Про це йдеться в повідомленні Литовських залізниць (Lietuvos gelezinkeliai), передає ЦТС.

"У Шяштокай прийшов поїзд із зерном з України. Потім, наскільки мені відомо, він повинен вирушити до Клайпеди на Bega (одну з найбільших стивідорних компаній Клайпедського порту, яка займається перевалкою українського зерна на судна, – ред.)", – сказав представник Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

За даними Литовських залізниць, у складі поїзда – 60 контейнерів із 1438 тоннами зерна.

Як повідомлялося, Литовські залізниці 27 квітня відправили в Україну перший, тестовий вантажний потяг у рамках планів щодо організації експорту українського зерна та іншої агропродукції через прибалтійські порти.

Автор: Галина Ялівець
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