Нацбанк наполягає на підвищенні ставок за військовими облігаціями

Національний банк України (НБУ) вважає необхідним підвищення Міністерством фінансів ставки дохідності за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) для стримування інфляції та девальвації гривні.

Про це голова правління НБУ Кирило Шевченко написав у своїй колонці для ZN.ua.

"Нині економіка поступово адаптується. Економічна логіка починає заміщувати психологічний шок початку війни і переважання благодійних мотивів. Бізнес намагається максимізувати прибуток, а громадяни — збільшити доходи та захистити заощадження", – зазначив Шевченко.

Водночас голова Нацбанку вказав, що збереження Міністерством фінансів низької дохідності гривневих державних облігацій, яка не покриває інфляції, стимулює споживання (тобто посилює інфляційний тиск) і перетікання заощаджень у валюту (посилює девальваційний тиск).

Зокрема, власники гривневих заощаджень несуть втрати, "оскільки реальна вартість цих заощаджень знижується через надто низьку дохідність банківських депозитів та ОВДП порівняно з інфляцією".

"Тому для того щоб зберегти свої заощадження, громадяни виводять їх із фінансової системи та обмінюють на готівкову валюту (або переводять на власні картки за кордоном/купують імпортовані товари/сплачують гривневою картою великі покупки за кордоном). Спрацьовує так званий ефект гарячої картоплі, коли кожен новий власник валюти, що знецінюється, намагається якнайшвидше обміняти її на іншу валюту або товари", – пояснив Шевченко.

Для вирішення цієї проблеми голова Нацбанку насамперед пропонує підвищити ставки дохідності за гривневими ОВДП.

"Це також опосередковано сприятиме зростанню відсоткових ставок за депозитами", – зазначив Шевченко.

За його словами, орієнтиром для дохідності ОВДП мають слугувати поточні (16,4% у квітні та близько 17%, за оцінкою НБУ, у травні) і прогнозовані (20%+ до кінця цього року) темпи зростання споживчих цін.

"Таке рішення дасть змогу знизити перетікання гривні на валютний ринок і пом’якшити девальваційний тиск", – вважає Шевченко.

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Він додав, що "рано чи пізно" Національний банк теж буде змушений відмовитися від заморожування своїх рішень з облікової ставки та повернутися до активної відсоткової політики.

"Ймовірно, порівняно із довоєнним минулим така відсоткова політика може стати більш сфокусованою на підтримці обмінного курсу, враховуючи його стабілізуючу роль у воєнний час. За таких умов важливо, щоб дохідності за ОВДП реагували на відповідні зміни облікової ставки. Адже на сьогодні це, мабуть, найважливіша ланка монетарної трансмісії, тобто управління фінансовими та економічними процесами відсоткової політики. Без адекватної реакції ставок ОВДП управляти рішеннями банків, компаній і населення щодо вибору валюти, в якій зберігати свої кошти, буде дуже важко", – наголосив Шевченко.

Як повідомлялося, на початку травня міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що Мінфін не планує підвищувати ставки за військовими облігаціями, натомість обговорює з Нацбанком умови розміщення коштів банків на депозитних сертифікатах.