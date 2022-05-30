Чехія домовляється про імпорт газу з Оману замість російського, – ЗМІ

Чеська влада продовжує переговори із закордонними партнерами з метою позбавитися залежності від російського газу.

Про це повідомляє місцевий інформаційний портал Seznam Zpravy, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, нещодавно відповідні переговори пройшли в Омані.

"Нещодавно представники міністерства промисловості та торгівлі Чехії, а також енергетичних компаній ЧЕЗ (CEZ) та "Пражська плінаренська" (Prazska plynarenska) провели зустрічі з керівництвом оманської компанії "Оман СПГ" (Oman LNG) та обговорили можливість організації поставок ЗПГ з Оману до Чехії", – пише портал.

"Обидві сторони найближчими тижнями та місяцями розглянуть можливість таких поставок. Зустрічі проходитимуть на рівні компаній", – цитує портал представника міністерства промисловості та торгівлі Чехії Войтеха Срнки.

Раніше Seznam Zpravy писав, що Чехія контактує з іншими країнами на Близькому Сході, зокрема, завершується підготовка угод з Катаром. Оман є ще одним варіантом, зазначає портал.

Як повідомлялося, Німеччина готова допомогти Чехії замінити російський газ.