Нідерланди збільшать витрати на оборону через війну Росії проти України

Нідерланди виділять на армію додаткові кошти, які підуть на розширення вогневої потужності та відновлення підрозділів підтримки.

Про це повідомляє нідерландський мовник NOS, передає Європейська правда.

Раніше цього місяця було вирішено, що армія отримуватиме додатково 5 млрд євро на рік. Близько половини цих коштів, згідно з урядовим планом, буде витрачено на так звану крейсерську зброю, додаткові винищувачі F-35, розширення протиповітряної оборони Patriot і нову ракетну систему, здатну вражати наземні цілі.

За словами джерел, мова йде про шість додаткових F-35, крім 46, які вже замовили Нідерланди. Також буде придбано чотири додаткові дрони Reaper, що подвоїть їх поточну кількість.

Поки невідомо, чи буде безпілотний літак також озброєний. Нещодавно Палата представників висловила бажання оснастити безпілотники MQ-9 Reaper зброєю.

Інші 2,5 млрд євро підуть на підтримку таких підрозділів, як матеріально-технічне забезпечення та медичні війська. Після багатьох років скорочення бюджету ці частини збройних сил повинні відновити свою силу, щоб одночасно виконувати декілька завдань.

Раніше повідомлялося, що до кінця цього року Нідерланди повністю відмовляться від закупівлі російського газу та російського вугілля.