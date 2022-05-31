Орбан назвав нову причину для блокування ембарго на імпорт нафти з Росії

Угорщина, яка блокує запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії у шостому пакеті санкцій ЄС, вимагатиме гарантій безпеки альтернативного маршруту постачання російської нафти трубопроводами на випадок "надзвичайної події" з трубопроводом "Дружба", що проходить територією України.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі перед початком спеціального саміту на рівні очільників країн ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пропозиції, які ми отримали – погані. Ми готові підтримати шостий пакет, якщо є рішення щодо безпеки енергетичного постачання для Угорщини. Цього нема. Рішення по трубі (вивести з-під дії санкцій постачання нафти трубопроводами, – ред.) хороше. Це хороший підхід, але нам потрібні гарантії, що у разі надзвичайної події з трубою через Україну ми матимемо право отримати російську нафту з іншого джерела. Якщо це буде, тоді це добре", – заявив Орбан.

При цьому всю відповідальність за ситуацію, що склалася, він поклав на Європейську комісію.

"Ми у дуже важкій ситуації через безвідповідальну поведінку Європейської комісії. Після Версаля (неформальний саміт ЄС, – ред.) ми домовилися, що не буде пропозицій з боку Комісії щодо енергетики, щодо яких з країнами-державами не було б проведено ґрунтовних переговорів. І зараз прямо з неба ми отримали ідею ембарго та санкцій на нафту без того, щоб відповісти на питання щодо безпеки енергетичних постачань Угорщини. Уся ця ситуація, в якій ми опинилися, дуже важка, яку створила Європейська комісія та відповідальність за те, що сьогодні не буде домовленостей, має та буде на Комісії", – заявив Орбан.

Він також наголосив, що Угорщина блокуватиме санкції до вирішення своїх претензій.

"Енергетика – це серйозне питання, а чи не дитяча гра. Це означає, що спочатку нам потрібне рішення, а потім – санкції. До сьогодні підхід до перших п'яти пакетів санкцій був іншим: спочатку ми запроваджуємо санкції, а потім починаємо думати про наслідки та шукати рішення. Але тому, що це – енергетика, це ризиковано, це серйозно – тому ми маємо змінити підхід – спочатку рішення, потім санкції. Але досі рішення немає", – вважає Орбан.

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Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель висловлював сподівання, що ЄС зможе погодити шостий пакет санкцій, зокрема нафтове ембарго, до засідання Європейської ради. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Євросоюзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сам запропонував виключити обговорення запропонованого Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, який має відбутися наступного тижня. Він наголосив, що Угорщина не відмовиться від блокування цього рішення.

При цьому агентство Bloomberg повідомляло, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс.

Зокрема, спочатку пропонувалося відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року. Згодом Єврокомісія запропонувала взагалі вивести з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами, чого і вимагала Угорщина.