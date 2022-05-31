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Новини Енергетика
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Угорщина (436) нафта (4373) Росія (11588) санкції (3435) Віктор Орбан (35)

Орбан назвав нову причину для блокування ембарго на імпорт нафти з Росії

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орбан

Угорщина, яка блокує запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії у шостому пакеті санкцій ЄС, вимагатиме гарантій безпеки альтернативного маршруту постачання російської нафти трубопроводами на випадок "надзвичайної події" з трубопроводом "Дружба", що проходить територією України.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі перед початком спеціального саміту на рівні очільників країн ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пропозиції, які ми отримали – погані. Ми готові підтримати шостий пакет, якщо є рішення щодо безпеки енергетичного постачання для Угорщини. Цього нема. Рішення по трубі (вивести з-під дії санкцій постачання нафти трубопроводами, – ред.) хороше. Це хороший підхід, але нам потрібні гарантії, що у разі надзвичайної події з трубою через Україну ми матимемо право отримати російську нафту з іншого джерела. Якщо це буде, тоді це добре", – заявив Орбан.

При цьому всю відповідальність за ситуацію, що склалася, він поклав на Європейську комісію.

"Ми у дуже важкій ситуації через безвідповідальну поведінку Європейської комісії. Після Версаля (неформальний саміт ЄС, – ред.) ми домовилися, що не буде пропозицій з боку Комісії щодо енергетики, щодо яких з країнами-державами не було б проведено ґрунтовних переговорів. І зараз прямо з неба ми отримали ідею ембарго та санкцій на нафту без того, щоб відповісти на питання щодо безпеки енергетичних постачань Угорщини. Уся ця ситуація, в якій ми опинилися, дуже важка, яку створила Європейська комісія та відповідальність за те, що сьогодні не буде домовленостей, має та буде на Комісії", – заявив Орбан.

Він також наголосив, що Угорщина блокуватиме санкції до вирішення своїх претензій.

"Енергетика – це серйозне питання, а чи не дитяча гра. Це означає, що спочатку нам потрібне рішення, а потім – санкції. До сьогодні підхід до перших п'яти пакетів санкцій був іншим: спочатку ми запроваджуємо санкції, а потім починаємо думати про наслідки та шукати рішення. Але тому, що це – енергетика, це ризиковано, це серйозно – тому ми маємо змінити підхід – спочатку рішення, потім санкції. Але досі рішення немає", – вважає Орбан.

Читайте також: Євросоюз може прибрати з пакету санкцій ембарго на нафту, що поставляється нафтопроводом "Дружба", – ЗМІ

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель висловлював сподівання, що ЄС зможе погодити шостий пакет санкцій, зокрема нафтове ембарго, до засідання Європейської ради. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Євросоюзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сам запропонував виключити обговорення запропонованого Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, який має відбутися наступного тижня. Він наголосив, що Угорщина не відмовиться від блокування цього рішення.

При цьому агентство Bloomberg повідомляло, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс.

Зокрема, спочатку пропонувалося відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року. Згодом Єврокомісія запропонувала взагалі вивести з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами, чого і вимагала Угорщина. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
причина одна- мадяри це є путінські дуполизи-гнати цих псів з ес та нато
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30.05.2022 17:50
+9
Цей циган вже відкрито кепкує з Євросоюзу, а вони навколо нього ламбаду танцюють.
Який сором.
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30.05.2022 20:16
+4
Уся ця ситуація, в якій ми опинилися, дуже важка, яку створила Європейська комісія

Дебіле угорський, це твоя улюблена рашка "ситуацію" створила, кого ти дуриш?
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30.05.2022 23:22
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причина одна- мадяри це є путінські дуполизи-гнати цих псів з ес та нато
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30.05.2022 17:50 Відповісти
Все зрозуміло - винні всі, окрім росії яка розпочала загарбницьку агресивну війну та Угорщини яка поставила себе в залежність від одного не надійного постачальника.
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30.05.2022 17:53 Відповісти
Орбан має альтернативу постачанню по "Дружбі", але наразі Європа йому чомусь толерує. Його рішення про високу ціну на пальне для іноземців взагалі безпрецедентне. Самі сволоти роками вивозили з Закарпаття бензин і ніхто для них ціну не піднімав, а тепер у нас біда, а їм п.уй аби заробити. Тьху, набрідь.
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30.05.2022 18:23 Відповісти
Цікаво, а скільки треба вбити мадяр, щоб вони змінили свою позицію?
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30.05.2022 19:37 Відповісти
Цей циган вже відкрито кепкує з Євросоюзу, а вони навколо нього ламбаду танцюють.
Який сором.
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30.05.2022 20:16 Відповісти
Пекельні санкції, блд... Історія європейців нічому не вчить!
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30.05.2022 22:13 Відповісти
Уся ця ситуація, в якій ми опинилися, дуже важка, яку створила Європейська комісія

Дебіле угорський, це твоя улюблена рашка "ситуацію" створила, кого ти дуриш?
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30.05.2022 23:22 Відповісти
ТАК ОБВИНИТЕ ЕГО ВО ВЗЯТНИЧЕСТВЕ ИЛИ ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ВЫ С НИМ ЗА ОДНО !!!
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30.05.2022 23:43 Відповісти
"ми матимемо право отримати російську нафту з іншого джерела"

Це серйозна проблема.
Але рішення є просте - як свого часу предки орбана "великою міграцією" опинилися у Європі, так і теперішні нащадки, на чолі зі своїм "моїсеєм-орбаном" можуть переселитися "великою міграцією" назад до Уралу на історичну родіну.
Доречі і така бажана для них нафта десь там поблизу.
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31.05.2022 06:38 Відповісти
Якщо тобі так Єврокомісія заважає, то вийди з Євросоюзу та йди за кораблем, путінська підстилка!
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31.05.2022 08:36 Відповісти
На каком языке ***** может говорить на ухо Орбану?
На немецком?
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31.05.2022 08:44 Відповісти
А шо эсли метеорит упадет? или нефть в сибири закончится? а эсли мадяры захотят по золотому туалету - что тогда?
ЕС - должен.
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31.05.2022 11:03 Відповісти
Угорщина надурила ЕС та НАТО при входженні до цих союзів вони взяли зобов"язання дотримуватися стандартів але відбувся конкретний регрес і вони створюють всім проблеми.Потрібна реформа цих структур що б був якийсь важель впливу або виключення такого невиправного"члена"
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26.11.2022 14:06 Відповісти
 
 