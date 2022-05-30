Кабмін передав арештовані облгази Фірташа в управління "Нафтогазу" (оновлено)

Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА).

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №429-р від 28 травня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

В документі зазначено, що вичерпний перелік переданих активів має бути наведено у додатку до розпорядження, однак він не опублікований.

Водночас у розпорядження зазначається, що рішення про їх передачу "Чорноморнафтогазу" ухвалено "з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері" на прохання АРМА та Міністерства енергетики.

Пізніше у пресслужбі уряду підтвердили, що йдеться про раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази).

"Чорноморнафтогазу", Міністерству енергетики та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, доручено "вжити відповідно до законодавства всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".

Як повідомлялося, раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що компанія планує взяти в управління 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, які суд передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА).

"Ми очікуємо, що АРМА передасть їх "Нафтогазу". Ми не бачимо, хто інший може управляти облгазами, особливо враховуючи, що це є критична інфраструктура", – говорив Вітренко.

Водночас він визнав, що чинні тарифи не покривають виробничих витрат цих підприємств. На думку Вітренка, різницю між чинними і економічно обґрунтованими тарифами облгазів має компенсувати держава.

Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління