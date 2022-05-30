Німеччина заморозила російські активи вартістю 143 мільйони євро

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина заморозила активи російських олігархів та інших осіб із санкційного списку ЄС на суму в майже 143 мільйони євро.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

За даними федерального міністерства фінансів Німеччини, на кінець лютого в країні були заморожені лише 342 тис. євро російських активів, тоді як станом на 23 травня ця сума становила 142,99 млн євро.

Зазначається, що основою для замороження російських активів у Німеччині є регламент ЄС, ухвалений у 2014 році після анексії Росією українського півострова Крим.

За орієнтовними оцінками, які наводились у ЗМІ, вартість заморожених у ЄС активів російських олігархів у рамках санкцій за війну проти України становить вже близько 10 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу заморозили близько 23 млрд євро ($24,5 млрд) активів російського Центробанку. Водночас це менше, ніж очікувалося.