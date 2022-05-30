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Новини Аграрний ринок
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експорт (3415) олія (62)

Україна рекордно збільшила експорт насіння соняшника замість олії, – "АПК Інформ"

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

масло,подсолнечное

Внаслідок падіння експорту соняшникової олії та суттєвого дефіциту продукції на світовому ринку, різко зріс експорт насіння соняшнику з України.

Згідно з оперативними даними, за 18 днів травня з України було відвантажено близько 180 тис. тонн насіння олійних культур, що вже на 64% перевищує квітневий експорт та стало місячним максимумом із січня 2003 року, повідомляє інформаційно-аналітичне агентство "АПК Інформ".

При цьому експорт соняшникової олії за цей же період склав близько 87 тис. тонн ("мінус" 3% до показника за аналогічний період квітня поточного року), що є місячним мінімумом з жовтня 2011 року.

Усього з початку війни (1 березня – 18 травня) експорт соняшнику з України склав 314 тис. тонн, що майже в 45 разів перевищує обсяги експорт у березні-травні минулого року.

Водночас експорт соняшникової олії за вказаний період склав 357 тис. тонн, що на 72% менше, ніж у березні-травні 2021 року.

Як відзначає агентство, на зростання експорту насіння соняшника значною мірою цьому впливає попит європейських, переважно болгарських та румунських переробників, що мають проблему недозавантаженості своїх заводів олійною сировиною.

Однак, вже з липня місячні обсяги експорту соняшнику в ЄС можуть почати знижуватися внаслідок сезонного збільшення інтересу європейських переробників до ріпаку, новий врожай якого може з’явитись на ринку вже в червні.

На цьому тлі експорт української соняшникової олії в даному напрямку може дещо зрости, але, як і раніше, буде обмежений пропускною здатністю функціонуючих переходів.

Автор: Михайло Орлюк
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Если зарубежные переработчики предлагают аграриям большую цену чем внутренние - то почему нет. Хотя потери для экономики Украины по деньгам минимум вдвое.
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30.05.2022 18:05 Відповісти
Становимся сырьевым придатком...
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30.05.2022 18:44 Відповісти
А хто буде втрати для економіки України компенсувати? Потім будемо купувати олію?
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30.05.2022 18:49 Відповісти
как же селюков заставить продать их зерно за пол цены? надо им закон принять и запретить экспорт - все что в этой новости.
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30.05.2022 20:58 Відповісти
Некоторые маслозаводы под окупацией. Один крупный точно. Чего вы хотите. Со Стожаром можно точно попрощаться.
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30.05.2022 21:45 Відповісти
Подсолнечное масло "Славия" Пологи - под оккупацией
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30.05.2022 22:14 Відповісти
Запустите заводы по давке подсолнуха в три смены
А то скоро будем в ЕС ездить по подсолнечное масло
Основные поставщики подсолнуха это юг а он оккупирован
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31.05.2022 10:07 Відповісти
 
 