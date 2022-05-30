Європейські лідери не будуть обговорювати встановлення граничної ціни на газ, – єврокомісар

Лідери держав-членів ЄС на саміті 30-31 травня не будуть обговорювати встановлення граничної ціни на газ, але можуть звернутися до Європейської комісії з проханням вивчити це питання.

Про це заявив європейський комісар із питань енергетики Паоло Джентілоні, передає Європейська правда.

"Якщо держави-члени ЄС погодять це, Комісія діятиме дуже швидко і проаналізує таку можливість", – заявив Джентілоні під час зустрічі з кореспондентами в Римі.

Він додав, що робити прогнози щодо часу ухвалення такого рішення в ЄС дуже складно.

"Якщо Рада ЄС дасть Єврокомісії зелене світло (на вивчення питання граничних цін на газ, – ред.), це вже буде важливим кроком", – зазначив єврокомісар.

Раніше Італія запропонувала встановити граничну ціну на газ, який ЄС імпортує з Росії, щоб зменшити інфляцію в Євросоюзі. Проте інші країни висловили сумнів у дієвості такого кроку.

Після вторгнення Росії до України ціни на енергоносії досягли рекордних значень. Водночас Європейський союз намагається зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Раніше повідомлялося, що найбільша енергетична компанія Данії Ørsted попередила про ризики припинення постачання газу російським "Газпром експортом" через відмову оплачувати його в рублях.