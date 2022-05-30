Найбільша енергетична компанія Данії попередила про припинення постачання газу з Росії через відмову платити в рублях

Найбільша енергетична компанія Данії Ørsted попередила про ризики припинення постачання газу російським "Газпром експортом" через відмову оплачувати його в рублях.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

"Газпром експорт" продовжує вимагати, щоб Ørsted оплачував постачання газу в рублях. Ми не маємо юридичних зобов’язань (робити це, – ред.) за контрактом, і ми неодноразово повідомляли "Газпром експорт", що не будемо цього робити. Кінцевий термін платежу – 31 травня, і Ørsted продовжуватиме платити в євро. Тому є ризик, що "Газпром експорт" припинить постачання газу", – наголошується у повідомленні.

Ørsted зазначає, що вважатиме припинення постачання газу порушенням чинного контракту.

Водночас компанія звертає увагу, що Росія не зможе безпосередньо припинити постачання газу до Данії, оскільки між країнами немає прямого газопроводу. Однак це означає, що Данії доведеться збільшити закупівлю газу на європейському ринку.

"Ми готувалися до цього сценарію, щоб мінімізувати ризики, що споживачі газу Ørsted, якими є насамперед великі компанії в Данії та Швеції, відчувають дефіцит газу. Ørsted має потужності для зберігання, зокрема в Данії та Німеччині, і ми зараз заповнюємо ці сховища, щоб забезпечити постачання газу нашим клієнтам", – зазначається у повідомленні.

Компанія також вказує, що потенційне припинення постачання газу від "Газпром експорту" не змінює фінансових перспектив Ørsted на 2022 фінансовий рік. Компанія нагадує, що передасть весь чистий прибуток 2022 року (якщо такий буде) від операцій з "Газпром експортом" на гуманітарну допомогу в Україні.

Ørsted також зазначає, що одразу після початку російського вторгнення припинила імпорт вугілля та біомаси з Росії, а також вирішила не укладати нові контракти з "Газпромом".

Ørsted A/S (раніше – Dong Energy) – найбільша енергетична компанія Данії, займається розробкою нафтогазових проєктів, а також розвитком прибережної та шельфової вітроенергетики та біоенергетики.