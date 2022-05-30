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Новини Енергетика
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Коломойський (1725) Нафтогаз (3153) Укрнафта (774)

"Укрнафта" продала компаніям Коломойського 14 тисяч тонн скрапленого газу за майже вдвічі зниженими цінами. ВIДЕО

Новини БізнесЦензор Енергетика

коломойський

27 квітня нафтовидобувна компанія "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала структурам Ігоря Коломойського 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну.

Торги відбулися на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі. Інформація про учасників та переможців не розкривається.

Водночас за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов’язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським.

Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.

Як і за якою схемою напівдержавна компанія збагатила олігарха - дивіться у нашому розслідуванні.
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Топ коментарі
+58
та Свинарчуки у порівнянні з цими просто святі
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30.05.2022 15:50
+56
Покидьки.
У нас, здається, выйськовий стан - чи не має тих корупціонерів судити трибунал за законами військового стану?
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30.05.2022 15:48
+50
Игорьвалерьичу можно, он же "Сваты" не запрещал показывать! Это Барыга всё по НАТАм шляется, оружие для Украины просит, а некоторые тем временем продолжают ловить рыбку в мутной воде!
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30.05.2022 15:50
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свєнарчукі чи ще ні ?
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30.05.2022 15:47 Відповісти
та Свинарчуки у порівнянні з цими просто святі
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30.05.2022 15:50 Відповісти
Тому Бутусова треба посадити)
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30.05.2022 15:53 Відповісти
свинарчуки демилитаризировали российскую технику
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30.05.2022 16:42 Відповісти
Віддайте Карабасу Барабасу ще і медведчуківські заправки
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30.05.2022 17:36 Відповісти
Покидьки.
У нас, здається, выйськовий стан - чи не має тих корупціонерів судити трибунал за законами військового стану?
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30.05.2022 15:48 Відповісти
Наша монобільшість-законодавці і є корупціонери, а президент і ОП забезпечують їм відкати і недоторканість.
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30.05.2022 15:56 Відповісти
Своїм все можна
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30.05.2022 17:02 Відповісти
У зеленского иммунитет
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30.05.2022 17:04 Відповісти
А вот и "Ынвестыцыйна няня" проснулась!! А до этого тихо сидела
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30.05.2022 15:48 Відповісти
Пора її вже пристрелити, нє?!?!?
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30.05.2022 16:10 Відповісти
гнать зеленых предателей в ростов
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30.05.2022 15:48 Відповісти
Игорьвалерьичу можно, он же "Сваты" не запрещал показывать! Это Барыга всё по НАТАм шляется, оружие для Украины просит, а некоторые тем временем продолжают ловить рыбку в мутной воде!
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30.05.2022 15:50 Відповісти
Свати - це святе, їх навіть в Рашці не забороняють, чомусь...
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30.05.2022 15:57 Відповісти
Пипец .
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30.05.2022 15:51 Відповісти
так кто кому рабинович???
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30.05.2022 15:52 Відповісти
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30.05.2022 15:53 Відповісти
Шо та не видно в ленте идиотов а-ля "не время, после войны разберёмся"
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30.05.2022 15:53 Відповісти
Подоляк ще методички готує)
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30.05.2022 15:58 Відповісти
Й про Ліпєцку фабріку щось ні гу-гу
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30.05.2022 16:14 Відповісти
в свідків ліпєцкої фабрики зараз інші завдання та інша методичка: "все пропало", "котел", "треба змирится", "треба дивитись реальності у вічі та припинити бойові дії за будь-яку ціну"...

І інші ************ нарративи, призначені для примушення України до чергових територіальних поступок, "мінську3" тощо. А головне - до зняття "корисних санкцій".
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30.05.2022 17:40 Відповісти
ви нє панімаєтє, "єто другоє!" (с)
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30.05.2022 17:15 Відповісти
Ало бл zeбіли давайте скуліть - що нєгадяй парашенка распял 95 квартал в трусіках на даскє абьявлєній і 5 лєт бамбіл мірних сватов.
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30.05.2022 15:54 Відповісти
И что скажет на это осел?Не на часі.Или *** это Порошенко?
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30.05.2022 15:54 Відповісти
Оман отрабатывать надо ослу,дальше будет еще хуже
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30.05.2022 15:56 Відповісти
Но по телемарафону про это не расскажут. Там надо воспевать героя-фронтовика зеленского
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30.05.2022 15:55 Відповісти
Точніше сказати "героя-фрАнтовика)

Происходит от чешск. franta (также frant) «хитрец, шут, плут, глупец»; в ХVI в.: «шут, плут»; из собств. Franta, уменьш. от František (ср. др.-чешск. Frantova práva «Плутовской чин», первое издание - в Нюрнберге, 1518 г.). Русск. франт заимств. через польск. frant «плут; шут, бродячий комедиант».Использованы данные словаря М. Фасмера.
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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30.05.2022 16:04 Відповісти
ta prosto pristrelite etu "babusku" kto nibudj uzhe.....skoko mozhno
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30.05.2022 15:55 Відповісти
Невже ще є в країні притомні люди, які не розуміють, що свинарчуки такий самий пропагандиський треш, як і укронацист? І вигаданий в одній і тій самій конторі
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30.05.2022 15:55 Відповісти
Люди дивлячись "Г+Г" та 95квартал втратили власну свідомість.
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30.05.2022 16:01 Відповісти
Розумні розуміють...а "пролєтар"яту" можна через відосіки продовжувати втюхувати "фільму" про "злочинних порохо-попєрєдніков "...
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30.05.2022 16:06 Відповісти
Звідти і Україна-порноактриса, майданівці і ********* палички і решта лайна, яке згодовували глядачам шапіто-95.
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30.05.2022 16:06 Відповісти
Щось не чути ДБР! Досі шукають, де Стугни та Нептуни?
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30.05.2022 15:56 Відповісти
То це вже "бізнес на крові і мародерство" чи ще ні?
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30.05.2022 15:56 Відповісти
вы не понимаете,это совсем другое
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30.05.2022 15:58 Відповісти
бгггг, кому война, а кому мать родна и всегда, бл##ь одним и тем же...
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30.05.2022 15:58 Відповісти
Зараз саме час для такого. В мирний час пиляти до нуля бюджет не можна, а зараз, як США і Європа дають десятки мільярдів можна. Але це ще жебрацькі суми. Справжнє свято почнеться, коли будуть відновлювати зруйноване і підуть сотні мільярдів. Отоді будуть шашлики
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30.05.2022 16:00 Відповісти
Чим Бєня відрізняється від мародерів?? Аа.. Ета другоє!
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30.05.2022 16:00 Відповісти
Беня - бос президента України!
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30.05.2022 16:10 Відповісти
И эти ЗЕлёные твари будут нам вякать о том, что бы мы не критиковали ЗЕлень? да за такое надо за яйца подвешивать тех кто продал т того кто купил.
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30.05.2022 16:00 Відповісти
І хто заважає це зробити?
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30.05.2022 16:06 Відповісти
Мосийчуууууууук !!!! Ауууууууууу!!!!! 1+1, ТСН , ауууууу, вы где ,барыга бизнес на крови мутит , или бенин писюн вкусный ?
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30.05.2022 16:01 Відповісти
Она не может вам ответить так как набрала полный рот бениного говна и плюётся им в сторону Порошенко. Работа у неё такая.
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30.05.2022 16:08 Відповісти
Ждём через полгода молниеносной реакции СБУ !!!
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30.05.2022 17:13 Відповісти
А ви думали Єрмак дарма був приставлений?
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30.05.2022 16:01 Відповісти
Зелений буратіна прцює на папу Карло.
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30.05.2022 16:01 Відповісти
Скоріш на Карабаса-Бєнябаса)
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30.05.2022 17:03 Відповісти
Чому ми не в НАТО
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30.05.2022 16:05 Відповісти
Что мы за страна??? Уже хуже Африки по коррупции. Кому война а кому......
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30.05.2022 16:06 Відповісти
поки всі зайняті війною хтось тихенько бабло тирить,
сподіваючись може ніхто не помітить
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30.05.2022 16:07 Відповісти
Тому що, хто тирит, той не зайнятий війною.
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30.05.2022 16:09 Відповісти
Якщо прибрати політичний камуфляж з партії Слуга Народу то побачимо Слуг Каломойші.
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30.05.2022 16:07 Відповісти
Какой Евросоюз? С такой-то коррупцией. А олигархи уже давно в Евросоюзе. Кто нам захочет в чем-то помогать, когда такая коррупция во время войны. ПОЗОР!!!!
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30.05.2022 16:13 Відповісти
ПОЗОР!!!!@
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30.05.2022 16:14 Відповісти
14 000 тонн* 20 000 гривен с тонны. итого 280 млн.гривен. Беня всех ******
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30.05.2022 16:16 Відповісти
Вова ще наполягає на прийнятті України в ЄС?
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30.05.2022 16:17 Відповісти
В ЄС нам потрібно незалежно від того, що там белькоче "Вова". Тож не пов'язуйте м'яке з довгим і не будете надіслані на уйх.
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30.05.2022 17:44 Відповісти
За такие додатковые аукционы 100Д УМВБ закрыть нах надо. Аферюги
Надо создать комиссию с какого х. беня грабит страну
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30.05.2022 16:18 Відповісти
А нестачу ринкової вартості відшкодують із бюджету. Можна булоб ці гроші направити на військові або ж гуманітарні потреби, але ж ніт - ми годуємо бабу беню. Пріоритети.
Цікаво це за цю економіку переймався бубочка коли вирішив не готуватися до вторгнення?
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30.05.2022 16:19 Відповісти
А вы чекали на щось інше? Чуваку пора на той світ - відразу всім стане легше і купа дверей відчинеться
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30.05.2022 16:29 Відповісти
коли вони вже понажираються. свині ненажерливі.
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30.05.2022 16:33 Відповісти
Зеля и Беня -самые большие позорники в Украине !
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30.05.2022 16:35 Відповісти
Як то кажуть,гроші ******* тишу!Тим паче в такий час.Тому ви його (самі знаєте кого) і не чуєте останнім часом..
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30.05.2022 16:35 Відповісти
А ми ще про ЄС.., нах. ми там такі??
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30.05.2022 16:37 Відповісти
Кровосіся. Доки будемо терпіти цього кліща?
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30.05.2022 16:41 Відповісти
коли вони понажираються? Свині ненажерливі.
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30.05.2022 16:41 Відповісти
Знову?бімба!
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30.05.2022 16:42 Відповісти
І пачіму ето нас нє хотят в ЄС і НАТО?
А по факту Бєня - найогидніша сволота серед усіх олігархів.
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30.05.2022 16:43 Відповісти
От він справжній МАРОДЕР, але тепер про це не будуть кричати на кожному перехресті...
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30.05.2022 16:44 Відповісти
зеленый пидорос и его шайка **** еще не нажрались ! твари...
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30.05.2022 16:45 Відповісти
А скільки зільонський і його банда отримає відкатів ?
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30.05.2022 16:50 Відповісти
Бубочка ж казав, що треба підтримувати бізнес, під час війни…
- от…
не на біженців жеж гроші платників податків використовувати…
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30.05.2022 16:54 Відповісти
По суті Бєня продовжує грабувати Україну навіть під час війни.
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30.05.2022 17:00 Відповісти
Со своим подельником зелей
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30.05.2022 17:46 Відповісти
І хто там ще буде розповідати байки,про післявоєнне реформування економіки та країни?Ви,що ЛОШАРИ?Ці хлопці,які ДВА роки займались великим будівництвом,вже по іншому не зможуть.
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30.05.2022 17:20 Відповісти
З баригою Коломойським треба закінчувати. Ненажерлива сволота.
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30.05.2022 17:50 Відповісти
Коломойського вже зачеклись у Terminal Island.
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30.05.2022 17:52 Відповісти
Чёртом был им и остаётся
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30.05.2022 17:55 Відповісти
А кто-то в курсе, где Беня сейчас прячется ? От него вообще тишина, и непонятно - он за сотрудничество с Россией или уже не сотрудничество ... Беня, пошли кофе пить !
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30.05.2022 18:02 Відповісти
дык, окажется, что это не его, ему подбросили, и даже известно кто, вон Медведчук все подтвердит. когда же этот гр******* зеленый цирк уже передохнет...
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30.05.2022 18:15 Відповісти
Голосуваня по приколу, чого ви хотіли. Минулі 2 роки, ковід. На разі війна. В наступному році, буде чума, голод і апокаліпсис. Голосуйте по приколу далі, дегенерати.
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30.05.2022 18:33 Відповісти
Клоуну все будет сходить с рук?
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30.05.2022 18:42 Відповісти
главное не пускать за границу Порошенку!
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30.05.2022 19:13 Відповісти
А козломойский беня-фициар президента Украины нам его пиханет по 43, и то с боем и очередями!
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30.05.2022 19:32 Відповісти
Жидомойский видать не баріга ,зебильная братия до играється до внутреннего фронта своими манипуляциями.
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30.05.2022 19:35 Відповісти
Та візьміться вже хто небудь за того Коломийського!
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01.06.2022 00:16 Відповісти
 
 