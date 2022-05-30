"Укрнафта" продала компаніям Коломойського 14 тисяч тонн скрапленого газу за майже вдвічі зниженими цінами. ВIДЕО
Новини БізнесЦензор Енергетика
27 квітня нафтовидобувна компанія "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала структурам Ігоря Коломойського 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну.
Торги відбулися на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі. Інформація про учасників та переможців не розкривається.
Водночас за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов’язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським.
Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.
"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.
Як і за якою схемою напівдержавна компанія збагатила олігарха - дивіться у нашому розслідуванні.
Будь ласка, зачекайте...
У нас, здається, выйськовий стан - чи не має тих корупціонерів судити трибунал за законами військового стану?
І інші ************ нарративи, призначені для примушення України до чергових територіальних поступок, "мінську3" тощо. А головне - до зняття "корисних санкцій".
Происходит от чешск. franta (также frant) «хитрец, шут, плут, глупец»; в ХVI в.: «шут, плут»; из собств. Franta, уменьш. от František (ср. др.-чешск. Frantova práva «Плутовской чин», первое издание - в Нюрнберге, 1518 г.). Русск. франт заимств. через польск. frant «плут; шут, бродячий комедиант».Использованы данные словаря М. Фасмера.
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
сподіваючись може ніхто не помітить
Надо создать комиссию с какого х. беня грабит страну
Цікаво це за цю економіку переймався бубочка коли вирішив не готуватися до вторгнення?
А по факту Бєня - найогидніша сволота серед усіх олігархів.
- от…
не на біженців жеж гроші платників податків використовувати…