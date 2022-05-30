"Укрнафта" продала компаніям Коломойського 14 тисяч тонн скрапленого газу за майже вдвічі зниженими цінами. ВIДЕО

27 квітня нафтовидобувна компанія "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала структурам Ігоря Коломойського 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну.

Торги відбулися на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі. Інформація про учасників та переможців не розкривається.

Водночас за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов’язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським.

Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.

Як і за якою схемою напівдержавна компанія збагатила олігарха - дивіться у нашому розслідуванні.