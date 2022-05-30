Російські окупанти почали вивозити крадений метал з порту Маріуполя

Російські окупанти почали вивозити метал із порту Маріуполя російськими суднами.

Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs, повідомляє проєкт "Схем" (Радіо Свобода).

Супутникові дані свідчать, що вантажне судно "RM-3" прибуло 28 травня і стало біля одного з причалів порту, де зазвичай завантажують метал. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також виклав у свій телеграм-канал фотографії судна, на якому видно його назву – "RM-3".

Журналісти встановили, що воно належить російській компанії "Река-Море" з місцем реєстрації у Ростові-на-Дону. Власник компанії – бізнесмен Геннадій Арустамов. Він також є власником чотирьох інших компаній, пов'язаних із річковим і морським транспортуванням вантажів: "БОФ-РМ", "Вэлс", СК "Река-Море" та "РМ-Брокер".

За даними Marine Traffic, судно "RM-3" вийшло з порту Ростова-на-Дону 26 травня, а 27 травня неподалік міста Таганрог вимкнуло свій радар. Вранці 28 травня судно прибуло до Маріуполя, де почалося завантаження.

У російських ЗМІ повідомляють, що вантаж вивозять до російського міста Ростов-на-Дону, нібито "за домовленостями", укладеними до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський спростував цю інформацію. За його словами, власник вантажу – компанія Ріната Ахметова "Метінвест".

"Ми вже побачили, що на це судно вантажать продукцію Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча (власник – компанія "Метінвест" – ред.), а саме рулони металу та металопрокат", – повідомив Барський.

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Раніше Барський, а також представники міської ради Маріуполя повідомляли, що окупанти можуть почати вивозити метал із Маріуполя невеликими партіями за допомогою порівняно невеликих суден. "RM-3" підпадає під опис такого судна, оскільки може транспортувати трохи більше ніж дві тисячі тонн вантажу, згідно з даними Marine Traffic.

За інформацією місцевої влади, відновити повноцінну роботу порту Маріуполя окупанти поки не змогли, і глибоководний вихід із порту, де зможуть пройти великі судна залишається заблокованим.

У "Метінвесті" зазначили, що жодних розпоряджень на завантаження продукції на російське судно компанія не давала.

Минулої п’ятниці у "Метінвесті" заявляли про ризик викрадення російськими окупантами вже завантажених в порту Маріуполя суден для вивезення металу до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії.

Як повідомлялося, раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.