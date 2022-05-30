Київ виділив 600 мільйонів на відбудову пошкоджених внаслідок війни будівель

У Києві розпочинається реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених внаслідок обстрілів російських військових.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Столиця виділяє з бюджету майже 600 млн грн. Іще 200 млнгрн пообіцяв надати уряд. Дуже розраховуємо на це. Адже відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. Із них понад 220 – це житлові будинки. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі)", – зазначив він.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що в Києві доведеться знести щонайменше десять будинків, які зазнали серйозних руйнувань внаслідок ударів окупантів.

Як повідомлялося, станом на 27 травня, сума прямих втрат економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури становить понад $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн. Загальна сума збитків житлового фонду складає $39,3 млрд.