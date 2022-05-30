Netflix закрив доступ до своїх сервісів для росіян

Російські абоненти втратили доступ до онлайн-платформи стрімінгового сервісу Netflix внаслідок рішення компанії про припинення роботи в Росії через вторгнення її військ в Україну.

Про це представник Netflix повідомив у коментарі агентству AFP, повідомляє Barron's.

Сайт і додатки Netflix припинили працювати в Росії у минулу п’ятницю, представник Netflix підтвердив, що росіяни більше не мають доступу до послуг компанії.

"Це виконання рішення про вихід з російського ринку", – пояснив речник Netflix.

Він уточнив, що компанія дочекалася кінця дії підписок в РФ, перш ніж відключати клієнтів.

Як повідомлялося, стрімінговий сервіс Netflix оголосив про припинення роботи в Росії на початку березня. Компанія також призупинила всі проєкти з Росії та відмовилася транслювати російські пропагандистські телеканали. Внаслідок цього Netflix втратив близько 700 тис. передплатників у РФ.

Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою, що має 220 мільйонів передплатників.