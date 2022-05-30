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Новини Транспорт
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авто (3603) імпорт (2069) євробляхи (101) Железняк Ярослав (65)

Після запровадження пільг в Україну завезли 120 тисяч автомобілів, – нардеп

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто,контрабанда,машина,евробляхи

За даними Державної митної служби, за період з 9 квітня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 123,6 тисячі автомобілів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що загальна сума податкової та митної пільги при ввезенні автівок склала 13,6 млрд грн.

"З цікавого: темпи ввезення не падають. В середньому в будній день 4000-5000 машин завозять", – додав Железняк.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, за період з 9 квітня по 19 травня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 94 420 авто середньою вартістю $4 632 за одиницю.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що дія норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів негативно впливає на надоходження до бюджету, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Тобто весь державний скарб базується виключно на митарях, а не на виробництві. Будуйте підприємства по виробництву чого завгодно і захищайте внутрішній ринок. А не лупіть мито на товар якого ми не виробляємо. Це не заробіток - це грабіжництво.
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30.05.2022 16:08
+3
Українці бандити, бариги, сволочі, нє, гетьманцев?
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30.05.2022 17:45
+1
Він уточнив, що загальна сума податкової та митної пільги при ввезенні автівок склала 13,6 млрд грн."З цікавого: темпи ввезення не падають. В середньому в будній день 4000-5000 машин завозять", - додав Железняк. Джерело: https://biz.censor.net/n3344774

ЖАБА ДАВИТЬ ДЕПУТАТА НЕ ПО ДИТЯЧОМУ
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30.05.2022 15:51
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Если бы так ,,файно ''завозили топливо для машин
А то деньги нашли и транспорт и логистика в порядке
А то за три месяца не найдут
А вспахать 10 соток нет возможности /топлива нет /
Купить тоже нет в канистры не продают
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30.05.2022 15:37 Відповісти
вот что за бред с этими канистрами? почему в них не продают?
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30.05.2022 18:18 Відповісти
Не знаю, бензин заправляю, і завжди є. Скористайтеся інтернетом, оберіть заправку з бензином і гайда заправляти. Так стояти довго, тому не раджу їздити без потреби.
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30.05.2022 19:19 Відповісти
Він уточнив, що загальна сума податкової та митної пільги при ввезенні автівок склала 13,6 млрд грн."З цікавого: темпи ввезення не падають. В середньому в будній день 4000-5000 машин завозять", - додав Железняк. Джерело: https://biz.censor.net/n3344774

ЖАБА ДАВИТЬ ДЕПУТАТА НЕ ПО ДИТЯЧОМУ
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30.05.2022 15:51 Відповісти
Ще й 3,14здить не па-дєццкі. На кордоні раніше колейка доходила до 18км, а зараз іноді на деяких пунктах перетину взагалі черг немає. Трохи спав накал.
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30.05.2022 15:57 Відповісти
"колейка" - приветствую заслуженного участника малого прикордонного руху
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30.05.2022 18:23 Відповісти
А шо не нравитца? Нормальний Україно_Польський суржик. Інтеграція триває ))))
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30.05.2022 19:22 Відповісти
Тобто весь державний скарб базується виключно на митарях, а не на виробництві. Будуйте підприємства по виробництву чого завгодно і захищайте внутрішній ринок. А не лупіть мито на товар якого ми не виробляємо. Це не заробіток - це грабіжництво.
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30.05.2022 16:08 Відповісти
Это все делается для фронта и для победы ?
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30.05.2022 16:45 Відповісти
Простая арифметика(даже не математика) - за сутки(по словам Железняка) завозится 4000 авто через 4 разрешённых пунктов ввоза.Через один пункт 1000 авто,делим на 24 часа - получаем 40 машин в час или полторы минуты на один автомобиль!До такой брехни ещё додуматься надо - совсем народ за лохов держат!!!
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30.05.2022 16:58 Відповісти
только не могу понять нахрена сертификацию и брокера оставили
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30.05.2022 17:30 Відповісти
Фігасє! Скоро в ЗСУ буде у кожного по версональній євроблясі
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30.05.2022 17:45 Відповісти
Українці бандити, бариги, сволочі, нє, гетьманцев?
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30.05.2022 17:45 Відповісти
"середньою вартістю $4 632 за одиницю" - это же явно очень бюджетные авто!
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30.05.2022 18:20 Відповісти
У мене та Бйлла Гейтса разом 110 мільярдів доларів та 6 з половиною тисяч гривень ))))
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30.05.2022 19:24 Відповісти
то мабуть чучело медведчука з ..показами .. на ПЕТРА показали по г+г . щоб цю ***** з машинами прикрити -- уле бенядиктова ти не чула про 94 000 машин --- це вова називав в 19 году ..БИЗНЕС НА КРОВИ.. коли ПЕТРО ВУГИЛЛЯ ЗАВОЗИВ з донбаса та нашим шахтарям зарплату платили . а як масейчук-скабеева назве цю аферу пид час вийны . и хто ганяв машины в УКРАИНУ . И ЯК ВОНИ КОРДОН ПЕРЕТИНАЛИ . якщо вони призовного вику ---- але бенядиктова ты де ..... хто придумав цю схему . фамилие зрадника назовить
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30.05.2022 20:05 Відповісти
Чтобвы купить это еврометаллолом по 4 тыс за корч-украинцы вывезли из странв 500 миллионов долларов. На фоне стагнирующей экономики. Дополнительные 120 тыс автомрбилей на фоне дефицита топлива! Кабмину нужно дать премию за разрушение экономики Украины!
ПС у меня во дворе дома стоят 15 корчей без движения:топлива нет и оно дорогое.
Я еще-бы понимал завоз ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ для котороых в Украине есть достаточно мощностей собственной электрогенерациии которые не портят экологию. Но завозить то что посадит Украину еще больше в зависимость от углеводородного топлива,фактически от российской нефти из которой это топливо и производится? Покупая бензин в Украине за 2 доллара-вы один доллар отдаете России для войны против Украины!
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03.06.2022 08:44 Відповісти
 
 