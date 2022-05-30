Після запровадження пільг в Україну завезли 120 тисяч автомобілів, – нардеп

За даними Державної митної служби, за період з 9 квітня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 123,6 тисячі автомобілів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що загальна сума податкової та митної пільги при ввезенні автівок склала 13,6 млрд грн.

"З цікавого: темпи ввезення не падають. В середньому в будній день 4000-5000 машин завозять", – додав Железняк.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, за період з 9 квітня по 19 травня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 94 420 авто середньою вартістю $4 632 за одиницю.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що дія норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів негативно впливає на надоходження до бюджету, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.