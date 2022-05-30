"Приватбанк" попередив про завершення кредитних канікул

З 1 червня припиняється дія кредитних канікул для клієнтів "Приватбанку" за кредитними картками, запроваджених з 1 березня.

Як повідомляє пресслужба "Приватбанку", запровадження канікул суттєво допомогло українцям відразу після запровадження воєнного стану, однак продовжувати їх не будуть.

В банку уточнили, що кредитними програмами "Приватбанку" наразі користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.

Водночас з 1 червня "Приватбанк" відновить можливість відкривати нові кредитні картки чи збільшувати ліміт кредитування за діючими картками, при цьому для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка.

Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4-3,5%.

В банку додали, що особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Як повідомлялося, з 1 березня у "Приватбанку" діяли кредитні канікули та було знижено процентні ставки за кредитними картками, при цьому банк не обмежив користування наявними кредитними лімітами.