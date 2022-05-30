Ізраїль відмовився обслуговувати літаки авіакомпанії Лукашенка

Ізраїль відмовився обслуговувати літаки білоруської авіакомпанії " Бєлавіа ", через це вона скасувала рейси з Мінська у Тель-Авів.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, раніше "Бєлавіа" планувала розпочати польоти в Ізраїль з 2 червня.

"Ізраїль повідомив про своє рішення, незважаючи на те, що спочатку, 15 травня 2022 року , було видано офіційний дозвіл на польоти та затверджено програму рейсів за новим розкладом (з технічної посадкою в Баку)", – зазначається у повідомленні.

У зв'язку з відмовою Ізраїлю авіакомпанія скасувала усі заплановані рейси до кінця літнього сезону – 27 жовтня 2022 року, а також має повернути кошти пасажирам.

У повідомленні відзначається, що "Бєлавіа" виконувала регулярні польоти з Мінська до Тель-Авіва з 1996 року, це був один із найпопулярніших затребуваних маршрутів.

Як повідомлялося, у середині квітня міністерство торгівлі США через своє Бюро промисловості та безпеки (BIS) вперше включило сім літаків Boeing-737, що належать авіакомпанії "Белавіа", до списку авіалайнерів, обслуговування яких порушує правила експортного контролю США.

У середині 2021 року країни ЄС заборонили білоруським авіаперевізникам використовувати їхній повітряний простір. Через санкції авіапарк "Бєлавіа" скоротився вдвічі. Минулого року парк авіакомпанії складався з 29 літаків, зараз він скоротився до 17 суден. До рішення Ізраїлю "Белавіа" виконувала рейси до 16 аеропортів восьми держав.

5 травня "Бєлавіа" одержала повідомлення Головного центру планування повітряного руху Казахстану про неможливість виконання рейсів "Бєлавіа" за маршрутом Мінськ-Алмати-Мінськ до особливого розпорядження.