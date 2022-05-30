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Новини Енергетика
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нафта (4372) ціни (2963) Brent (1502)

Ціни на нафту перевищили $120 за барель

Новини БізнесЦензор Енергетика

нефть

Котирування нафти зростають у понеділок, ціна на Brent піднялася вище за $120 за барель.

Як пише Bloomberg, зокрема, на це впливають пом’якшення карантинних обмежень у Китаї, а також обговорення ЄС щодо нафтового ембарго проти РФ, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що влада Шанхаю оголосила, що всі виробничі підприємства в місті зможуть відновити роботу з червня. У Пекіні заявили, що поширення коронавірусу в столиці КНР взято під контроль.

Водночас європейські країни продовжують обговорювати можливість запровадження ембарго на постачання російської нафти в регіон. У неділю погодити черговий пакет санкцій проти росії не вдалося через відмову Угорщини підтримати це рішення, і перемовини триватимуть цього тижня. Джерело Bloomberg у керівництві ЄС однак вважає, що угода між європейськими країнами, як і раніше, можлива, і її може бути досягнуто найближчими днями.

На 8:15 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,77 (0,64%), до $120,2 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $2,03 (1,7%), до $119,43 за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,03 (0,9%), до $116,1 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,98 (0,9%), до $115,07 за барель.

Автор: Юлiя Недашківська
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Всі ці нафтові ціни це просто ступінь хотєлок. Вони не мають ніякого відношення до собівартості видобутку чи до реальної ціни на світовому ринку. Качелі від 35 до 150 за барель навіть при зменшені чи збільшенні видобутку на 5-7 відсотків це який в сраку ринок.
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30.05.2022 16:20 Відповісти
 
 