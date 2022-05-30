Ціни на нафту перевищили $120 за барель

Котирування нафти зростають у понеділок, ціна на Brent піднялася вище за $120 за барель.

Як пише Bloomberg, зокрема, на це впливають пом’якшення карантинних обмежень у Китаї, а також обговорення ЄС щодо нафтового ембарго проти РФ, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що влада Шанхаю оголосила, що всі виробничі підприємства в місті зможуть відновити роботу з червня. У Пекіні заявили, що поширення коронавірусу в столиці КНР взято під контроль.

Водночас європейські країни продовжують обговорювати можливість запровадження ембарго на постачання російської нафти в регіон. У неділю погодити черговий пакет санкцій проти росії не вдалося через відмову Угорщини підтримати це рішення, і перемовини триватимуть цього тижня. Джерело Bloomberg у керівництві ЄС однак вважає, що угода між європейськими країнами, як і раніше, можлива, і її може бути досягнуто найближчими днями.

На 8:15 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,77 (0,64%), до $120,2 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $2,03 (1,7%), до $119,43 за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,03 (0,9%), до $116,1 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,98 (0,9%), до $115,07 за барель.