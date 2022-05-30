БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1564 відвідувача онлайн
Новини Аграрний ринок
434 0
зерно (1668) Мінагрополітики (1224) окупація (161)

Окупанти вкрали 500 тисяч тонн зерна із захоплених територій, – Мінагрополітики

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зерно

Російські окупанти вкрали майже пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської. Вони їдуть або в Росію, перш за все з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим – із Запорізької та Херсонської областей", – сказав він.

Висоцький також висловив побоювання, що росіяни можуть викрадати й новий урожай озимих культур.

"Ми сподіваємося, що до початку збору, який у південних регіонах розпочнеться буквально за декілька тижнів, все-таки вдасться перемогти і деокупувати ці території", – додав заступник міністра.

За його словами, загарбники пробували реалізувати викрадене зерно у Єгипті та Лівані, однак ці країни відмовилися купувати такий товар. Крім того, зафіксовані кораблі росіян із українським зерном у Сирії.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 