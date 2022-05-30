"Укрпошта" відкрила перше з початку війни стаціонарне відділення у Чернігові

"Укрпошта" 28 травня відкрила у Чернігові перше відділення в умовах воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба компанії, відділення розташоване по вул. Гагаріна, 4/6.

Наразі в місті працюють 19 офісів "Укрпошти", які надають весь спектр поштових та фінансових послуг.

"Укрпошта на Чернігівщині не лише відновлює пошкоджені відділення, а й відкриває нові. Сьогодні починає працювати нове відділення зі зручним розташуванням для майже 8 тисяч клієнтів Чернігова, відкриття якого планували ще до війни. Зараз наша мережа повноцінно працює в області і наші клієнти можуть скористатися всіма необхідними послугами або у стаціонарних, чи у пересувних відділеннях", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зараз в Чернігівській області працюють працюють майже 180 відділень: 96 автоматизованих та 70 пересувних. Загалом з початку воєнних дій вже 266 пересувних відділень "Укрпошти" почали працювати у 9 областях України.

Крім того, з початку війни "Укрпошта" комп'ютеризувала 79 сільських відділень поштового зв’язку в Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, полтавській, Луганській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Так, 125 тис українців, що проживають в селах де мешкає понад 1200 жителів, отримали доступ до фінансових послуг.

Загалом в Україні наразі працюють 6 тис. відділень "Укрпошти".