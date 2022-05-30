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Переможці "Євробачення" Kalush Orchestra продали нагороду на аукціоні за $900 тисяч

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калуш

Український гурт Kalush Orchestra, який цьогоріч переміг на музичному конкурсі "Євробачення", продав на аукціоні свою нагороду "кришталевий мікрофон" за $900 тис.

Аукціон організував благодійний фонд телеведучого та громадського діяча Сергія Притули, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що перемогла ставка, зроблена у криптовалюті однієї з українських криптовалютних бірж.

Притула раніше казав, що зібрані кошти хочуть скерувати на безпілотники PD-2 для ЗСУ. Рожеву панаму, в якій виступав фронтмен Олег Псюк, також продали для потреб українського війська.

Автор: Юлiя Недашківська
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