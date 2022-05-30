Електропостачання Бахмутського та Краматорського районів відновлено, – глава Донецької ОВА (оновлено)

Електропостачання у Бахмутському та Краматорському районах Донецької області відновлено.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Вчора близько 21 години фахівці відновили електропостачання до населених пунктів півночі області, які опинилися без електрики внаслідок бойових дій", – зазначив він.

За його словами, зранку 30 травня ремонтники розпочали роботу з запуску Другого Донецького водогону, але результат залежатиме від безпекової ситуації.

"У разі сприятливих умов, постачання води може бути відновлене приблизно до 14 години", – підсумував Кириленко.

Як пізніше додали в "Укренерго", ремонтні бригади терміново повернули в роботу дві пошкоджені обстрілами лінії 330 кВ на сході, в районах де йдуть бойові дії.

"Відремонтовано обриви проводу та пошкоджені гірлянди ізоляторів. Відновлено електропостачання великої низки населених пунктів у двох районах Донецької області. Наразі виробники електроенергії повністю покривають потреби всіх категорій споживачів на цих територіях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще три лінії 330 кВ ремонтуються на південному та північному сході.

Як повідомлялося, 23 травня внаслідок обстрілів російських військ пошкоджено магістральний газогін та зупинене газопостачання Донецької та Луганської областей.