Харківська ТЕЦ-5 оголосила про припинення роботи через зростання цін на газ

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" з 1 червня змушена зупинити діяльність та законсервувати обладнання у зв'язку з новими розцінками на газ, встановленими "Нафтогаз Трейдинг".

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Мінкович, передає Інтерфакс-Україна.

"ТЕЦ-5 не може працювати за нинішньої цінової політики компанії "Нафтогаз Трейдинг", – зазначив він.



Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, суттєво збільшивши їх: з 7,9 тис. грн. до 29,4 тис. грн. за тисячу кубометрів.



"Це обумовлює дуже важке становище для всієї вітчизняної генерації і, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 у міжопалювальний та опалювальний періоди", – зазначили у пресслужбі Харківської ТЕЦ-5.



Мінкович закликав чиновників вжити заходів, щоб не допустити зриву підготовки та старту нового опалювального сезону.



Крім того, за його словами, обладнання, яке не підлягає використанню протягом 30 діб, має бути законсервованим. Простій у роботі тягне за собою втрату оборотних засобів, зокрема передбачених для проведення чергового етапу ремонтної кампанії та порушення договорів із підрядними ремонтними організаціями.



"Непідготовлене обладнання не може бути запущене в дію після закінчення міжопалювального періоду. А значить, старт та проходження опалювального сезону теж під питанням. Вітчизняна генерація, як ніколи, вимагає підтримки держави, чітких, зрозумілих, лояльних механізмів роботи. Але натомість змушена страждати від перешкод та постійних цінових стрибків з боку газопостачальної організації", – зазначають у пресслужбі теплоелектроцентралі.