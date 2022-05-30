Українські біженці з 1 червня зможуть обміняти гривню на євро в Бельгії

Українські біженці з 1 червня зможуть обміняти гривню на євро відповідно до угоди між Національними банками України та Бельгії (NBB).

Про це йдеться у повідомленні бельгійського регулятора, передає The Brussels Times.



Послуга пропонуватиметься в касах національного банку, або в приватних банках Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC і KBC Brussels.



Відповідно до рекомендації Європейської комісії, затвердженої в квітні, українці зможуть обміняти максимум 10 000 гривень (316 євро) на кожну дорослу людину без комісії та зброів.



Бельгія стала другою країною-членом ЄС, яка пропонує цю послугу, що дозволяє українським біженцям вільно обмінювати гривні на євро. Очікується, що багато інших країн також приєднаються до такого рішення.



"Ми вважаємо своїм гуманітарним обов’язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга може бути доступна в нашій країні", – сказав директор NBB Тім Германс.

Зазначається, що українцям,які перебувають у Бельгії, потрібнонадати тільки Сертифікат тимчасового захисту, для того щоб відкрити банківський рахунок, щоб отримувати на нього зарплату або переводити гроші.

На сьогодні в Бельгії перебуває близько 78 000 українських біженців.

Як повідомлялося, з 24 травня українські біженці можуть обмінювати готівкову гривню на євро в банках Німеччини.