Чехія планує виділити Україні до 28 мільйонів євро додаткової військової допомоги
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Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова має намір просити уряд найближчими тижнями виділити від 600 до 700 млн (24-28 млн євро) крон на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє видання Novinky.
"Чехія – одна з країн, яка допомагає в довгостроковій перспективі. У мене є готові додаткові військові матеріали для засідання уряду на суму приблизно від 600 до 700 млн крон", – зазначила вона.
Чехія є одним із найбільших донорів України з початку російського вторгнення. Наразі країна надала Україні озброєння, зокрема важкої техніки, як-от танки та гелікоптери, та військового обладнання на понад 3,5 млрд крон.
Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі для закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які люди передають посольству на банківський рахунок. Наразі посольство отримало близько 1,2 млрд крон.
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