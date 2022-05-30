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Кабмін вніс до Верхової Ради законопроєкт про скасування пільг при ввезенні автомобілів (оновлено)

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авто

Кабінет міністрів у суботу, 28 травня, з ініціативи Мінфіну та Мінекономіки підтримав законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

За інформацією на сайті Верховної Ради, відповідний урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо перегляду окремих пільг з оподаткування" зареєстровано в парламенті 30 травня під №7418.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано законом №2142-IX, який набув чинності на початку квітня:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита);
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів).

Разом з тим, пропонується звільнити від сплати збору на обов’язкове державне страхування покупців електромобілів.

Автори законопроєкту вказують, що оподаткування ряду товарів, зокрема транспортних засобів, телефонів тощо, було одним з важливих джерел наповнення державного бюджету. Водночас вони, на думку уряду, не належать до товарів першої необхідності.

"Крім того, зниження оподаткування імпорту створює для нього конкурентні переваги порівняно з продукцією, що виробляється всередині країни. У результаті вітчизняні виробники мають додаткові перешкоди для відновлення виробництва", – зазначається у пояснювальній записці до документа.

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Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Мінфін неодноразово критикував цю норму. Крім того, проти неї виступили вітчизняні виробники, відзначаючи, що вона ставить їх у невигідні умови. Водночас, перша спроба скасувати в Раді ці пільги при ввезенні автомобілів та пального провалилася: законопроєкт навіть не був винесений до сесійної зали.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+8
ЭТИ ДОЛБОЕ..Ы ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДЕПУТАТОВ ,КАК РАБОТАЛИ НА АЛИГАРХОВ ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ.ПОКА С НИМИ ФИЗИЧЕСКИ НЕ РАЗБЕРУТСЯ ,ТАК И БУДУТ СТАВИТЬ ПАЛКИ В КОЛЕСА.
КАКИЕ 11 МЛРД. НЕ ДОШЛИ В БЮДЖЕТ? ДА ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ ИЗМЕНЕН ЗАКОН,ХРЕН БЫ КТО ПОКУПАЛ ,ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ. ПРОСТО КОГДА ВЛАСТИ НЕ ВЫГОДНО,ОНА НЕ УПОМИНАЕТ ПРО ДЕРЖАВУ В СМАРТФОНЕ. ИМЕЯ ИДЕНТ.КОД У КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА,МОЖНО БЫЛО ПОТИХОНЬКУ НАЧИНАТЬ СМЯГЧЕНИЯ. НАПРИМЕР,ПРИНЯТЬ ЗАКОН,РАЗРЕШАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛЬНО ВВОЗИТЬ ОДНУ МАШИНУ В ПЯТЬ ЛЕТ.БЕЗ ВСЕХ ПРАВ ,ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ,ПРОДАЖИ И ТД.
А ТЕПЕРЬ ИЗ ЗА БАРЫГ ,БУДУТ СТРАДАТЬ ЛЮДИ
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30.05.2022 17:23
+7
честно и справедливо себя посади в тюрьму

налогов (ввозных пошлин) на то, что не производится внутри страны быть не должно!
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30.05.2022 18:14
+6
не ну это реально жесть, из за войны сотни тысяч людей остались без своих автомобилей, и теперь их лишают единственной возможности купить дешевое авто в более менее нормальном состоянии. Просто подарок для людей, просто мрази
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30.05.2022 17:11
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ПДВ на импортные товары в то время когда наша промышленность уничтожена или остановлена сразу приведет к взрыву цен и инфляции. Это типо санкций против украинцев.
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30.05.2022 12:53 Відповісти
Це ****** ПДВ треба взагалі прибирати і робити нормальну та зрозумілу систему оподаткування - наприклад, податок на продаж, як у США чи Канаді. Одна тільки система адміністрування податків у нас зжирає безліч ресурсів.
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30.05.2022 14:00 Відповісти
я би взагалі оставив податок з обороту із ставкою 10%, заборонив би розрахунки готівкою і розпустив би всю податкову та бухгалтерію.
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30.05.2022 15:03 Відповісти
ти в своєму житті хоч день господарську діяльність вів? з якої стелі ти цифру 10% взяв? бо вона тобі подобається? 3% від обігу - то максимум! а при обігу до 1 млн долларів на рік - 0%!
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30.05.2022 18:11 Відповісти
ВІЙНА, ЯКЕ ВИРОБНИЦТВО І РІСТ ЕКОНОМІКИ ТЕПІЛИ ???
Виграйте спочатку війну, а потім податки підвищуйте, чи Зе вже домовився
про плавну здачу ?
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30.05.2022 14:52 Відповісти
Во первых ПДВ на импорт надо не возмещать пойди его еще возмести а убирать и во вторых только с теми странами которые тоже не применяют ПДВ к украинскому экспорту , получится наши товары будут облагаться а их нет в результате наши товары будут дороже и не выдержат конкуренции и не будут покупаться и производство и экономика зарплаты пенсии затормозятся такое решение как банкротство для Украины по другому не назовешь.
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30.05.2022 15:33 Відповісти
"банкротство для Украины" - это и есть план зелёной шоблы!
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30.05.2022 18:12 Відповісти
не ну это реально жесть, из за войны сотни тысяч людей остались без своих автомобилей, и теперь их лишают единственной возможности купить дешевое авто в более менее нормальном состоянии. Просто подарок для людей, просто мрази
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30.05.2022 17:11 Відповісти
Порадь мені 30 річному, як під час військового стану виїхати закордон і купити нову тачку
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31.05.2022 14:50 Відповісти
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... дело гетманцева живет и перемагае!!!
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30.05.2022 17:12 Відповісти
нет что б отблагодарить хоть как-то ЕС за помощь, ввозом их автохама сюда, они еще ему подсирают.... ну-ну.... фиг вам кто нафтовое эмбарго введет....
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30.05.2022 17:14 Відповісти
ЭТИ ДОЛБОЕ..Ы ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДЕПУТАТОВ ,КАК РАБОТАЛИ НА АЛИГАРХОВ ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ.ПОКА С НИМИ ФИЗИЧЕСКИ НЕ РАЗБЕРУТСЯ ,ТАК И БУДУТ СТАВИТЬ ПАЛКИ В КОЛЕСА.
КАКИЕ 11 МЛРД. НЕ ДОШЛИ В БЮДЖЕТ? ДА ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ ИЗМЕНЕН ЗАКОН,ХРЕН БЫ КТО ПОКУПАЛ ,ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ. ПРОСТО КОГДА ВЛАСТИ НЕ ВЫГОДНО,ОНА НЕ УПОМИНАЕТ ПРО ДЕРЖАВУ В СМАРТФОНЕ. ИМЕЯ ИДЕНТ.КОД У КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА,МОЖНО БЫЛО ПОТИХОНЬКУ НАЧИНАТЬ СМЯГЧЕНИЯ. НАПРИМЕР,ПРИНЯТЬ ЗАКОН,РАЗРЕШАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛЬНО ВВОЗИТЬ ОДНУ МАШИНУ В ПЯТЬ ЛЕТ.БЕЗ ВСЕХ ПРАВ ,ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ,ПРОДАЖИ И ТД.
А ТЕПЕРЬ ИЗ ЗА БАРЫГ ,БУДУТ СТРАДАТЬ ЛЮДИ
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30.05.2022 17:23 Відповісти
дякуємо, падло(((
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30.05.2022 17:32 Відповісти
Тем, у кого автомобиль пострадал от обстрелов выдавать справку. Со справкой можно ввести без пошлины. Но только одну машину. Запрет на продажу такого атомобиля на 5 лет.
А остальным зась.
А тем, кто уже ввез, если справки нет, то насчитать, и обязать предоставить машину. Если не может, то в тюрьму.
Вот тогда будет честно и справедливо.
Конечно, справками будут торговать. Но по крайней мере города, которые пострадали всем известны. И если не оттуда, то зась.
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30.05.2022 18:08 Відповісти
честно и справедливо себя посади в тюрьму

налогов (ввозных пошлин) на то, что не производится внутри страны быть не должно!
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30.05.2022 18:14 Відповісти
Вот сейчас и пронаблюдаем сколько из "близько 13 млрд грн" получит "бюджет" зелёной шоблы после возврата налогов и пошлин на ввоз!

(мой прогноз: 0 грн. 00 коп.)
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30.05.2022 18:16 Відповісти
"Крім того, зниження оподаткування імпорту створює для нього конкурентні переваги порівняно з продукцією, що виробляється всередині країни. У результаті вітчизняні виробники мають додаткові перешкоди для відновлення виробництва"
Они держат нас за идиотов.
Какая, нах, конкуренция на выпуск автомобилей?
Украина уже лет пятнадцать не выпускает автомобили !!!!!
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30.05.2022 18:48 Відповісти
А телефоны ? Там ещё про телефоны было !
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30.05.2022 22:08 Відповісти
"Ми їх зробимо ще раз і ще не раз- Зе команда "ощипує" не гусака ,а 73%
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30.05.2022 21:20 Відповісти
Гои должны терпеть и помнить кого выбрали в 2019
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30.05.2022 21:35 Відповісти
обрі зані покажуть гоям де раки зимують
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31.05.2022 15:13 Відповісти
Васадзе никак не хочет угомониться. Сборка лад-калин на АвтоЗазе из российских машкомплектов под угрозой конкурентов. Срочно надо лоббировать запреты и подати )
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30.05.2022 22:10 Відповісти
**** , вешать на столбах , ***** , за ноги , бить палками , потом снять и обоссать *****..

Гетманцева , тварь ******* , в первых рядах!

Да вы что!?

Издеваетесь , ***** *****!??

Сотни тысяч человек Потеряли Всё!

Всё *****!

Фото с горами сгоревших расстрелянных разбитых машин!

Люди остались с голыми жопами , без жилья , бизнеса , родных , работы и будущего!

Инфляция , ***** , топливный кризис , жопа , ***** , кругом!

Я , два года назад за дурные деньги купил старый 20летний Опель , который до меня ***** не известно сколько владельцев и как - ***** ..

Сейчас появилась неимоверная , немыслимая возможность купить нормальные авто за нормальные деньги , которых и так нихуя нет , для людей хоть как то вздохнуть , многим без колёс ****** , кто то живёт в ****** , кому то для работы , просто выжить , ***** , суки...

Когда же вы твари ******* нажрётесь..

Вот , для примера телеграмм/канал - машины по норм цене , под ключ , ***** , с номерами уже украинскими , ***** , прямо во двор и ещё вжопу поцелуют - https://t.me/zagonua

---

"Крім того, зниження оподаткування імпорту створює для нього конкурентні переваги порівняно з продукцією, що виробляється всередині країни. У результаті вітчизняні виробники мають додаткові перешкоди для відновлення виробництва"

---

Шта *****!???

Это кто у нас "Вітчизняні Виробники" ????!11

Кто !?

Назовите мне хотя бы ТРИ!??

Это "таможенные бригады" скинулись и "занесли" сколько надо и кому надо!??

***** ****** у меня сил уже нихуя нет...ну как? , ну как же так...
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31.05.2022 00:11 Відповісти
харьковский БАРАБАШОВО. 20 тысяч рабочих мест, вокруг них крутится еще 50 тыс. одесский 7 КИЛОМЕТР-10 тысяч++! большая половина товара импорт. ПОРТЫ ЗАКРЫТЫ. вместе со своими семьями имеем окооло миллиона человек оставшихся без средств к существованию. люди только только начали реализовывать новые логистические цепочки через ЕС, Турцию. и выскочили ЗЕЛЕНЫЕ ********! ну молодцы, получите отсос в налогах, и миллион нищих за субсидией и помощью.
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31.05.2022 12:22 Відповісти
Во время войны нужно иметь мобильность. Сколько людей не смогло эвакуироваться из за отсутствия авто. Или насколько была бы эффективнее тер. Оборона. По поводу недополучили деньги. Гетьманцев с букмекерских и контрабасе оружия кормился? бюджет получил с пенсионного 3-5 процента, воєнного собора 1.5 процента. Налогов каждый год. И налогов с каждого заправленного литра. Итого в год, если в среднем брать 15 тысяч километров по 4 гривны около 60 тысяч с машины. Вы должны ноги целовать тем кто ввозит. Убрать предварительную декларацию и брокеров. Устроили и строят коррупционные схемы и сказки рассказуют сколько потерял бюджет. Вы за один аукцион по спбт вчера потеряли около 400 млн. Гривен. Схематозники продать по 27000 За тонну сжиженный газ. это 17 гривен за литр. А продадут этот газ минимум по 40 гривен. Мародеры.
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31.05.2022 02:25 Відповісти
А что, уже все, кто потерял машины из-за войны, уже купили и больше ни у кого машину не разобьют? Какие же, *****, мрази. Чучуть пердак поджали, когда кацапы под Киевом были, а теперь опять всё сначала. Какой ***** Евросоюз. После войны, начнётся ещё внутренняя война, и то, что хотел сделать ***** с зеленским, должен сделать украинский народ.
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31.05.2022 12:48 Відповісти
Господа, ваши слуги - к вашим услугам. С уважением, слуги.
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31.05.2022 14:46 Відповісти
 
 