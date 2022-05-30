Кабмін вніс до Верхової Ради законопроєкт про скасування пільг при ввезенні автомобілів (оновлено)
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Кабінет міністрів у суботу, 28 травня, з ініціативи Мінфіну та Мінекономіки підтримав законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.
За інформацією на сайті Верховної Ради, відповідний урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо перегляду окремих пільг з оподаткування" зареєстровано в парламенті 30 травня під №7418.
Як зазначається у пояснювальній записці до документа, законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано законом №2142-IX, який набув чинності на початку квітня:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита);
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів).
Разом з тим, пропонується звільнити від сплати збору на обов’язкове державне страхування покупців електромобілів.
Автори законопроєкту вказують, що оподаткування ряду товарів, зокрема транспортних засобів, телефонів тощо, було одним з важливих джерел наповнення державного бюджету. Водночас вони, на думку уряду, не належать до товарів першої необхідності.
"Крім того, зниження оподаткування імпорту створює для нього конкурентні переваги порівняно з продукцією, що виробляється всередині країни. У результаті вітчизняні виробники мають додаткові перешкоди для відновлення виробництва", – зазначається у пояснювальній записці до документа.
Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.
Мінфін неодноразово критикував цю норму. Крім того, проти неї виступили вітчизняні виробники, відзначаючи, що вона ставить їх у невигідні умови. Водночас, перша спроба скасувати в Раді ці пільги при ввезенні автомобілів та пального провалилася: законопроєкт навіть не був винесений до сесійної зали.
Будь ласка, зачекайте...
Виграйте спочатку війну, а потім податки підвищуйте, чи Зе вже домовився
про плавну здачу ?
КАКИЕ 11 МЛРД. НЕ ДОШЛИ В БЮДЖЕТ? ДА ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ ИЗМЕНЕН ЗАКОН,ХРЕН БЫ КТО ПОКУПАЛ ,ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ. ПРОСТО КОГДА ВЛАСТИ НЕ ВЫГОДНО,ОНА НЕ УПОМИНАЕТ ПРО ДЕРЖАВУ В СМАРТФОНЕ. ИМЕЯ ИДЕНТ.КОД У КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА,МОЖНО БЫЛО ПОТИХОНЬКУ НАЧИНАТЬ СМЯГЧЕНИЯ. НАПРИМЕР,ПРИНЯТЬ ЗАКОН,РАЗРЕШАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛЬНО ВВОЗИТЬ ОДНУ МАШИНУ В ПЯТЬ ЛЕТ.БЕЗ ВСЕХ ПРАВ ,ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ,ПРОДАЖИ И ТД.
А ТЕПЕРЬ ИЗ ЗА БАРЫГ ,БУДУТ СТРАДАТЬ ЛЮДИ
А остальным зась.
А тем, кто уже ввез, если справки нет, то насчитать, и обязать предоставить машину. Если не может, то в тюрьму.
Вот тогда будет честно и справедливо.
Конечно, справками будут торговать. Но по крайней мере города, которые пострадали всем известны. И если не оттуда, то зась.
налогов (ввозных пошлин) на то, что не производится внутри страны быть не должно!
(мой прогноз: 0 грн. 00 коп.)
Они держат нас за идиотов.
Какая, нах, конкуренция на выпуск автомобилей?
Украина уже лет пятнадцать не выпускает автомобили !!!!!
Гетманцева , тварь ******* , в первых рядах!
Да вы что!?
Издеваетесь , ***** *****!??
Сотни тысяч человек Потеряли Всё!
Всё *****!
Фото с горами сгоревших расстрелянных разбитых машин!
Люди остались с голыми жопами , без жилья , бизнеса , родных , работы и будущего!
Инфляция , ***** , топливный кризис , жопа , ***** , кругом!
Я , два года назад за дурные деньги купил старый 20летний Опель , который до меня ***** не известно сколько владельцев и как - ***** ..
Сейчас появилась неимоверная , немыслимая возможность купить нормальные авто за нормальные деньги , которых и так нихуя нет , для людей хоть как то вздохнуть , многим без колёс ****** , кто то живёт в ****** , кому то для работы , просто выжить , ***** , суки...
Когда же вы твари ******* нажрётесь..
Вот , для примера телеграмм/канал - машины по норм цене , под ключ , ***** , с номерами уже украинскими , ***** , прямо во двор и ещё вжопу поцелуют - https://t.me/zagonua
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"Крім того, зниження оподаткування імпорту створює для нього конкурентні переваги порівняно з продукцією, що виробляється всередині країни. У результаті вітчизняні виробники мають додаткові перешкоди для відновлення виробництва"
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Шта *****!???
Это кто у нас "Вітчизняні Виробники" ????!11
Кто !?
Назовите мне хотя бы ТРИ!??
Это "таможенные бригады" скинулись и "занесли" сколько надо и кому надо!??
***** ****** у меня сил уже нихуя нет...ну как? , ну как же так...