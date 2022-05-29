Газосховища у Німеччині заповнено недостатньо на випадок зупинки поставок російського газу, – глава регулятора

Керівник німецького Федерального агентства з мереж ФРН Клаус Мюллер на тлі війни Росії проти України закликав нарощувати запаси природного газу в Німеччині.

Про це Мюллер заявив в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, передає DW.

"Газові сховища в нашій країні заповнюються краще, ніж в минулі роки, і вже заповнено більше, ніж на початку травня. Проте їх недостатньо на той випадок, якщо ми раптом станемо отримувати менше російського газу або якщо постачання взагалі припиниться", – сказав Мюллер.

У зв'язку з цим Мюллер нагадав про нові норми законодавства, згідно з якими газові сховища Німеччини має бути заповнено на понад 90%. Глава агентства з мереж зазначив, що якщо ці умови буде виконано, а постачання газу припиниться, то Німеччина матиме "необхідний буфер, щоб протриматися принаймні два з половиною місяці в стабільних умовах і за нормальної зими".

За словами Мюллера, для промисловості та споживачів це, безумовно, "дуже гідні умови, але по-справжньому хорошими їх все ж таки не назвати".

Для того, щоб благополучно пережити наступну зиму, Німеччині потрібно переключитися на інших постачальників природного газу, окрім Росії, а приватні домогосподарства та промисловість повинні будуть економити газ, констатував глава Федерального агентства з мереж. Він зазначив, що у будь-якому випадку "витрати через енергетичну кризу будуть гігантськими, і потрібно з усією чесністю сказати про це людям, промисловості та економіці".

Німеччина нині отримує із Росії близько 35% необхідного їй газу. Із запуском плавучих терміналів зі скрапленим природним газом, що заплановано пізніше цього року, залежність ФРН від російського газу скоротиться, але виникнуть нові витрати. Частка газу, яка використовується в Німеччині для виробництва електроенергії, нині скоротилася до 10% порівняно з 15% у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Sempra Energy продаватиме близько 2,25 млн тонн скрапленого природного газу (LNG) на рік найбільшому німецькому виробникові електроенергії RWE AG, який має намір відмовитися від російського природного газу.